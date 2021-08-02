Сьогодні Шерон Стоун балотується в національну раду директорів SAG-AFTRA (Гільдія кіноакторів США), робить всі щеплення і вважає медичне страхування одним з пріоритетних напрямків своєї кампанії, зокрема, під час пандемії COVID-19.

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Американська акторка запевняє, що її кар’єра перебуває під загрозою через її вимоги провакцинуватися усій знімальній групі майбутнього проєкту, в якому і вона бере участь.

Як актори, ви знаєте, справи у нас йдуть не дуже добре,

– каже Шерон Стоун у відео.

"Чи збираюся я йти на роботу до того, як всі учасники проєкту будуть вакциновані? Ні! При цьому, я можу втратити роботу, мені погрожують. І мене можуть звільнити, якщо всі не будуть вакциновані на майданчику", – доповнила актриса.

Також вона заявляє, що не буде працювати, поки всі не вакцинуються.

Я буду відстоювати всіх нас. Бо це смішно, що нам доведеться йти на роботу там, де нам небезпечно працювати,

– говорить Стоун.

У своєму інстаграмі актриса пояснила, чому вона так агітує за вакцинацію від COVID-19. Вона зазначає, що її рідні дуже сильно постраждали від коронавіруса: "Моя бабуся померла від COVID-19, моя хресна мама померла від COVID-19".

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Шерон Стоун вже вакцинована від COVID-19

Зірка фільму "Основний інстинкт" Шерон Стоун вже отримала дві дози вакцини від COVID-19. До фотографії, де вона отримує щеплення, Шерон прикріпила посилання на сторінку глобальної організації CORE, яка допомагає пройти тестування та отримати щеплення від COVID-19. Знаменитість запевнила, що записатися на процедуру легко.