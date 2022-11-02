После ложного диагноза: у Шэрон Стоун обнаружили большую фиброзную опухоль, которую нужно вырезать

Американская актриса кино Шэрон Стоун шокировала своих поклонников новостью о состоянии своего здоровья. Она сообщила, что после ложного диагноза у нее обнаружили большую фиброзную опухоль.

Сейчас 64-летняя знаменитость в больнице. Она отметила, что врачи сначала установили ложный диагноз, сделали операцию, после которой боль только усилилась.

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У Шэрон Стоун диагностировали крупную фиброзную опухоль

О своих проблемах со здоровьем звезда поделилась в инстаграме. Она опубликовала содержимое с текстом о том, что врачи умылись, а также сколько времени ей потребуется для восстановления после удаления миомы.

Поскольку боль усилилась, я прислушалась к другому мнению, – призналась она, удивившись. – У меня большая миома, которую нужно удалить.

Шэрон Стоун посоветовала женщинам доверять себе, не сомневаться и прислушиваться к себе. "Это может спасти вам жизнь", – поделилась она. Звезда дополнила, что ее не будет от 4 до 6 недель, чтобы полностью восстановиться, и поблагодарила поклонников за заботу.



Шэрон Стоун нужно делать операцию / Скриншот со звезды

О Шэрон Стоун и ее жизни