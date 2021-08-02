Я могу потерять работу, мне угрожают, – Шэрон Стоун о последствиях ее агитации за вакцинацию

Шэрон Стоун рассказала, как ей угрожают потерей работы из-за того, что она считает, что все участники съемочного процесса должны быть вакцинированы от COVID-19.

Сегодня Шэрон Стоун баллотируется в национальный совет директоров SAG-AFTRA (Гильдия киноактеров США) и делает все прививки, и считает страхование одним из приоритетных направлений своей кампании, в частности, во время пандемии COVID-19.

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Американская актриса уверяет, что ее карьера находится под угрозой из-за ее требования провакцинироваться всей съемочной группе будущего проекта, в котором и она участвует.

Как актеры, вы знаете, дела у нас идут не очень хорошо,

– говорит Шэрон Стоун в видео.

"Собираюсь ли я идти на работу до того, как все участники проекта будут вакцинированы? Нет! При этом, я могу потерять работу, мне угрожают. И меня могут уволить, если все не будут вакцинированы на площадке", – дополнила актриса.

Также она заявляет, что не будет работать, пока все не вакцинируются.

Я буду отстаивать всех нас. Потому что это смешно, что нам придется идти на работу там, где нам опасно работать,

– говорит Стоун.

В своем инстаграме актриса объяснила, почему она так агитирует за вакцинацию от COVID-19. Она отмечает, что ее родные очень сильно пострадали от коронавируса: "Моя бабушка умерла от COVID-19, моя крестная мама умерла от COVID-19".

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Шэрон Стоун уже вакцинирована от COVID-19

Звезда фильма "Основной инстинкт" Шэрон Стоун уже получила две дозы вакцины от COVID-19. К фотографии, где она получает прививки, Шэрон прикрепила ссылку на страницу CORE глобальной организации, которая помогает пройти тестирование и получить прививку от COVID-19. Знаменитость заверила, что записаться на процедуру легко.

Напомним о звездах, которые уже вакцинировались от COVID-19: