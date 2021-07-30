Почему актриса подала в суд?

С жалобой в Высший суд Лос-Анджелеса представители Йоханссон обратились 29 июля. Актриса считает, что это не только нарушает контракт, по которому она работала с Disney, а также негативно повлияло на кассовые сборы, в результате и на ее гонорар.

К теме "Скарлетт Йоханссон и Флоренс Пью заслуживают лучшего, чем "Черная вдова": отзывы критиков

"Как известно, госпоже Йоханссон, Disney, Marvel и всем остальным в Голливуде, "театральный прокат – это прокат, предназначенный исключительно для кинотеатров. Disney хорошо осознавали это обещание, но, вместе с тем, приказали Marvel нарушить его и вместо этого выпустить ленту на сервисе Disney+ в тот же день, что и в кинотеатрах", – говорится в исковом заявлении.

Какими были кассовые сборы?

Напомним, премьеру фильма планировали на 2020 год, но из-за пандемии, лента вышла 8 июля 2021 года.

За первый уикенд в американском прокате фильм собрал 117 миллионов долларов, однако за вторые выходные – лишь 26 миллионов. Это считают сильнейшим спадом за второй уикенд за всю историю киновселенной Marvel.

"Черная вдова" 2021: смотрите трейлер

Как отреагировала компания Disney?

В ответ на судебный иск от Скарлетт Йоханссон из-за одновременного релиза "Черной вдовы" в кинотеатрах и на Disney+, представители корпорации заявили, что не нарушали условий контракта с исполнительницей роли Наташи Романовой.

"У этой жалобы нет абсолютно никаких оснований. Особенно нас огорчает то, что в этом иске откровенно игнорируются ужасные длительные последствия пандемии Covid-19, которые испытывает весь мир. Disney шла на встречу всем условиям своего контракта с Йоханссон, и более того, благодаря релизу "Черной вдовы" в премиум доступе на Disney+, она может получить гораздо большую компенсацию свыше 20-ти миллионов долларов, которые она уже получила", – из заявления Disney.

Читайте также "Это горько-сладкое прощание": Скарлетт Йоханссон больше не появится в образе "Черной Вдовы"

Более того, актриса якобы "может получить гораздо большую компенсацию за свою работу именно за счет раннего релиза в онлайн-кинотеатре. В э-письме от Marvel, которое получили представители Скарлетт Йоханссон, отмечалось:

"Мы полностью понимаем, что желание Скарлетт сниматься в этом фильме основано на условии, что фильм массово будут показывать в кинотеатрах, как и другие наши картины. Мы понимаем, что в случае изменения плана нам нужно будет обсудить это с вами и прийти к взаимопониманию, поскольку соглашение основывается на серии (очень больших) кассовых бонусов".