В новом интервью для подкаста iHeartRadio Table for Two, номинированная на Оскар и обладательница Золотого глобуса, сказала, что ее короткая обнаженная сцена в фильме Пола Верховена, в котором также снимался Майкл Дуглас, была использована в суде. Судья по делу об опеке над ее приемным сыном спросил его: "Вы знаете, что ваша мать снимает секс-фильмы?"

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Шэрон Стоун шокировала, что потеряла опеку над сыном из-за роли в "Основном инстинкте"

"Это было злоупотребление со стороны системы", – вспоминает Шэрон Стоун. В результате звезду лишилась опеки над ребенком. Все потому, что кадр, который она описала в своих мемуарах "Красота жизни дважды", была добавлена к фильму Верховена без ее согласия. Стоун говорит, что после решения, которое в конце концов предоставило Филу Бронштейну первичную опеку и право посещения, у нее возникли проблемы с психическим и физическим здоровьем.

В том же году она была госпитализирована в клинику Майо из-за проблем с сердцем, связанных с "дополнительными сердечными сокращениями в верхних и нижних камерах". Это была ситуация, которая, по словам актрисы, "буквально разбила ей сердце".

Актриса заметила, что тогда для нее та роль была вызовом, а сегодня бы этого никто не считал. "В привычном для нас телевидении люди вообще ходят голышом. А вы, видимо, видели лишь 16-ю долю секунды моего допустимого обнажения. И вот тебе имеешь – я потеряла опеку над своим же ребенком. Это такая злая шутка?" – дополнила Шэрон Стоун.

За обнаженные кадры в фильме ее высмеяли и на премии "Золотой глобус" в 1993 году, где она была номинанткой. "Это было ужасно. Я была так унижена, – сказала Стоун и продолжила: "Кто-то хоть представляет, как мне было тяжело играть эту роль? Как болезненно? Как страшно? Мои границы перешли".

Звезда сказала, что это была роль, на которую она прослушивалась девять месяцев, и ее предлагали 13 другим людям. "А теперь ты смеешься надо мной, – сказала Стоун. – Я просто хотел залезть в нору".

Что известно о фильме "Основной инстинкт"

"Основной инстинкт" – это психологический триллер режиссера Пола Верховена, вышедший в 1992 году. Главные роли исполнили Шэрон Стоун и Майкл Дуглас.

Фильм рассказывает о детективе Нике Карригане, который расследует убийство рок-звезды в Сан-Франциско. Главной подозреваемой в этом преступлении становится писательница Кэтрин Трамелл, с которой Карриган встречается в начале фильма и в которую он влюбляется. В то же время, он начинает собирать доказательства, свидетельствующие о том, что именно Кэтрин может быть убийцей.

Одной из ключевых особенностей фильма является его эротический подтекст и роскошные съемки Шэрон Стоун в роли Кэтрин Трамелл. Фильм также славится своим знаменитым эпизодом со съемками допроса, во время которого Кэтрин сыграла с детективом в "игру на веру", пытаясь смутить его и побуждать к решительным действиям.

"Основной инстинкт" стал одним из самых успешных триллеров 1990-х годов, собрав более 350 миллионов долларов в кассах кинотеатров по всему миру. Фильм был высоко оценен критиками и получил несколько номинаций на премию Оскар. Однако он также был известен своими сексуальными и насильственными сценами, критикованными за злоупотребление визуальной привлекательностью и показом насилия против женщин.

"Основной инстинкт": смотрите трейлер