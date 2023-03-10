У новому інтерв'ю для подкасту iHeartRadio Table for Two, номінована на Оскар та володарка Золотого глобуса сказала, що її коротка оголена сцена у фільмі Пола Верховена, в якому також знімався Майкл Дуглас, була використана у суді. Суддя у справі про опіку над її прийомним сином запитав його: "Ви знаєте, що ваша мати знімає секс-фільми?".

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Шерон Стоун шокувала, що втратила опіку над сином через роль в "Основному інстинкті"

"Це було зловживання зі сторони системи", – згадує Шерон Стоун. В результаті зірку позбавилася опіки над дитиною. Все через те, що кадр, який вона описала у своїх мемуарах "Краса життя двічі", було додано до фільму Верховена без її згоди. Стоун каже, що після рішення, яке зрештою надало Філу Бронштейну первинну опіку та право відвідування, у неї виникли проблеми із психічним та фізичним здоров'ям.

У тому ж році вона була госпіталізована до клініки Майо через проблеми із серцем, пов'язані з "додатковими серцевими скороченнями у верхніх та нижніх камерах". Це була ситуація, яка, за словами актриси, "буквально розбила їй серце".

Актриса зауважила, що тоді для неї та роль була викликом, а сьогодні б на це ніхто не зважав. "У звичному для нас телебаченні люди взагалі ходять голяка. А ви, мабуть, бачили лиш 16-ту частку секунди мого припустимого оголення. І от тобі маєш – я втратила опіку над своєю ж дитиною. Це такий злий жарт?" – доповнила Шерон Стоун.

За оголені кадри у фільмі її висміяли й на премії Золотий глобус у 1993 році, де вона була номінанткою. "Це було жахливо. Я була така принижена, – сказала Стоун і продовжила: "Хтось хоч уявляє, як мені було важко грати цю роль? Як болісно? Як страшно? Мої кордони перейшли".

Зірка сказала, що це була роль, на яку вона прослуховувалась дев'ять місяців, і її пропонували 13 іншим людям. "А тепер ти смієшся з мене, — сказала Стоун. – Я просто хотів залізти в нору".

Що відомо про фільм "Основний інстинкт"

"Основний інстинкт" – це психологічний трилер режисера Пола Верховена, який вийшов у 1992 році. Головні ролі виконали Шерон Стоун і Майкл Дуглас.

Фільм розповідає про детектива Ніка Каррігана, який розслідує вбивство рок-зірки в Сан-Франциско. Головною підозрюваною в цьому злочині стає письменниця Кетрін Трамелл, з якою Карріган зустрічається на початку фільму і в яку він закохується. Водночас він починає збирати докази, що свідчать про те, що саме Кетрін може бути вбивцею.

Однією з ключових рис фільму є його еротичний підтекст та розкішні зйомки Шерон Стоун у ролі Кетрін Трамелл. Фільм також славиться своїм знаменитим епізодом зі зйомками допиту, під час якого Кетрін зіграла з детективом у "гру на віру", намагаючись збентежити його та спонукати до рішучих дій.

"Основний інстинкт" став одним з найбільш успішних трилерів 1990-х років, зібравши понад 350 мільйонів доларів в касах кінотеатрів по всьому світу. Фільм також був високо оцінений критиками та здобув кілька номінацій на премію Оскар. Однак, він також був відомий своїми сексуальними та насильницькими сценами, які були критиковані за зловживання візуальною привабливістю та показом насильства проти жінок.

"Основний інстинкт": дивіться трейлер