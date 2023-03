Дженна Ортега веде переговори про те, щоб зіграти доньку Лідії Дітц, яку в оригінальному фільмі зіграла Вайнона Райдер. Це її друга робота з Тімом Бертоном, який був виконавчим продюсером "Венздей" і зняв чотири з восьми епізодів. Майкл Кітон також має намір повторити свою роль головного героя через 35 років.

Дивіться також Мені щороку снилися кошмари, – Дженна Ортега розповіла про фільми жахів, які її сильно налякали

Дженна Ортега зіграє головну роль у сиквелі Тіма Бертона "Бітлджюс"

Фільм розповідає історію Бітлджюса, духа померлого, який намагається допомогти молодому подружжю з міста, що переїхало до нового будинку. Його спроби допомогти часто призводять до комічних ситуацій і несподіваних наслідків.

Померле подружжя зіграли Алек Болдвін та Джина Девіс. Кінокритики нарікали на їх мляву акторську гру, проте режисер відповів, що це дозволило зробити ще яскравішою роль Бітлджюса. Роль біоекзерциста Бітлджюса зіграв Майкл Кітон.

Перші розмови про сиквел з'явилися у 2013 році. У 2014 році Бертон сказав, що сумує за персонажем Бітлджуса, сказавши: "Є тільки один Бітлджус, і це Майкл. Є сценарій, і я б із задоволенням попрацював із ним знову. Я думаю, що зараз більше шансів, ніж будь-коли… Я сумую за цим персонажем. У цьому є щось катарсичне та дивовижне".

У фільмі звучить пісня Can't Fight This Feeling рок-гурту REO Speedwagon Can't Fight This Feeling

У 1988 році "Бітлджус" зібрав 74 мільйони доларів у Північній Америці, коли бюджет стрічки 15 мільйонів доларів. "Бітлджюс" став успішним фільмом і визнаним класикою жанру жахів-комедії. Він був номінований на Оскар у категорії "Найкращий грим" та премію BAFTA у номінаціях "Найкращі візульні ефекти та "Найкращий грим"

"Бітлджюс": дивіться трейлер стрічки