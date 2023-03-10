Під час інтерв'ю Rotten Tomatoes, актриса поділилася враженнями від переглянутих горорів. У цьому жанрі зірку найбільше вражає операторська робота, сюжетна лінія та моторошні сцени, які добряче вміють полоскотати нерви.

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Дженна Ортега розповіла про улюблені фільми жахів

Дженна Ортега – американська кіноактриса, яка стала зіркою цього сезону. У свої 20 років вона отримала шалену популярність у всьому світі. За 10 років кінокар’єри, Ортега зіграла чимало другорядних ролей у відомих фільмах та серіалах, зокрема у жанрі горору.

У 2018 році Ортега з’явилася як Еллі Алвес у психологічній драмі-трилері "Ти". Згодом знялася у фільмах Netflix "Няня: Королева вбивць" (2020 рік) та "День так" (2021 рік). Перше визнання отримала завдяки участі у підлітковій драмі The Fallout у 2021 році. Ця роль стала проривною у її кар’єрі. Також у 2022 році Ортега перевтілилася у Венздей Аддамс у телесеріалі Netflix "Венздей". Цього року зірка відзначилася у 6 частині горору "Крик".

Актриса не лише обожнює зніматися у горорах, а й переглядати подібні фільми. Однією з улюблених стрічок Ортеги є драма "Відьма" режисера Роберта Еггерса 2015 року.

Я дуже захоплююся "Відьмою". Все в ній — операторська робота, сюжет, постановка — зроблено так якісно та красиво! Я думаю, що це фільм, про який я думала упродовж кількох тижнів після того, як переглянула його. Він просто ніколи не старіє,

– сказала Ортега.

"Відьма": дивіться трейлер фільму

Колега з фільму "Крик" Майкі Медісон порекомендував актрисі переглянути стрічку "Одержимість". Про неї зірка відгукнулася так: "Це не тільки нав'язливо красиво, а й несхоже ні на що, що я колись бачила раніше. Я люблю дивитися фільм і отримувати від нього якийсь адреналін, тоді я відчуваю, що він зробив свою справу, коли фільм надихає і дає масу ідей".

Це не єдині фільми жахів, на які Ортега посилалася у багатьох своїх інтерв’ю. Як повідомляє IndieWire, акторка також захоплена такими стрічками:

"Марс атакує!" Тіма Бертона, 1996 рік;

"Випускний вечір", 1980 рік;

"Бітлджюс" 1988 рік;

"Крик", 1996 рік;

"Підступний", 2010 рік;

"Володіння", 1981 рік;

"Персона", 1966 рік;

"Дитячі ігри", 2019 рік.

Говорячи з Elle, Ортега сказала, що перша частина франшизи про Чакі була першим фільмом, який її сильно налякав: "Я думаю, що першим страшним фільмом, який я подивилася, були "Дитячі ігри".

"Я кричала від жаху, бо знала, що він лялька-вбивця, а потім щороку мені снилися кошмари про підняту руку, поки мені не виповнилося 15", – згадала Ортега.

Дженна Ортега на прем’єрі фільму "Крик 6" / Фото з інстаграму зірки