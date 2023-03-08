Ортега розповіла, що в перший день зйомок усі вже розуміли, як має виглядати волосся. Проте фільмування затримали на дві години. Тім Бертон говорив, що коси не рівні – одна вище, друга нижча. Також режисерові не сподобався чубчик Венздей, і зрештою сам довершив її зачіску.

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Цікаво, що довгі коси та темний одяг – не єдині особливості її персонажки. У серіалі Венздей практично не моргала. Таку фішку придумала сама Дженна Ортега. Вона розуміла, що такий момент може вразити глядача.

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Стиліст за зачісками Ніколь Петті нещодавно розповіла, як зробити такі коси та чубчик, як у Венздей.

"Чубчик у Венздей йде практично від верхівки до вилиць. Така форма виглядає невимушено та підійде більшості типів обличчя. Однак за нею складно доглядати: потрібно постійно укладати та підстригати чубок раз на чотири-шість тижнів. Щоб зробити зачіску як у Дженни Ортеги в ролі Венздей, розділіть волосся на дві частини по прямому проділу і заплетіть коси", – сказала вона.



Венздей Аддамс / Netflix

Коли вийде другий сезон Netflix

На початку січня Netflix опублікував анонс 2 сезону серіалу "Венздей", який покажуть у 2023 році. Сценаристи серіалу зізнались, що продовження мало б більше розкрити Венздей як персонажку та показати її стосунки з мамою, подругою, хлопцями. Продюсери проєкту вже почали шукати атмосферні локації для зйомок та радитися зі сценаристами щодо сюжету. І скоріше за все, – серіал таки вийде на Netflix, хоч за зйомки другого сезону відповідатиме компанія Amazon, яка нещодавно викупила кіностудію Metro-Goldwyn-Mayer, що знімала першу частину шоу.

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Нагадаємо, Дженна Ортега знялася у фільмі "Крик 6", який вийде 10 березня. Вона зіграє Тару, героїню, яка вижила у попередній частині. Разом із трьома персонажами — Семом, Мінді та Чедом — вона вирушає із Вудсборо до Нью-Йорка, щоб розпочати нове життя.

Крім цього, нещодавно зірка приєдналася до акторського складу нового фільму режисера Трея Едварда Шульца, відомого на картині "Воно приходить вночі". Деталі проєкту наразі не розголошують.