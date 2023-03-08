Ортега рассказала, что в первый день съемок все уже понимали, как должны выглядеть волосы. Однако съемку задержали на два часа. Тим Бертон говорил, что косы не ровные – одна выше, другая ниже. Также режиссеру не понравилась челка Уэнздей, и в конце концов сам довершил ее прическу.

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Интересно, что длинные косы и темная одежда – не единственные особенности ее персонажа. В сериале Уэнздей практически не моргала. Такую фишку придумала сама Дженна Ортега. Она понимала, что такой момент может поразить зрителя.

Как повторить прическу Уэнздей Аддамс – советы стилиста

Стилист по прически Николь Петти недавно рассказала, как сделать такие косы и челку, как у Уэнздей.

"Чубчик у Уэнздей идет практически от верхушки к скулам. Такая форма выглядит непринужденно и подойдет большинству типов лица. Однако за ней сложно ухаживать: нужно постоянно укладывать и подстригать челку раз в четыре-шесть недель. Чтобы сделать прическу как у Дженны Ортеги в роли Уэнздей, разделите волосы на две части по прямому пробору и заплетите косы", – сказала она.



Уэнздей Аддамс / Netflix

Когда выйдет второй сезон Netflix

В начале января Netflix опубликовал анонс 2 сезона сериала "Уэнздей", который будет показан в 2023 году. Сценаристы сериала признались, что продолжение должно больше раскрыть Уэнздей как персонаж и показать ее отношения с мамой, подругой, ребятами. Продюсеры проекта уже начали искать атмосферные локации для съемок и совещаться со сценаристами по поводу сюжета. И, скорее всего, – сериал таки получится на Netflix, хотя за съемки второго сезона будет отвечать компания Amazon, недавно выкупившая киностудию Metro-Goldwyn-Mayer, снимавшая первую часть шоу.

"Уэнздей" 1 сезон: смотрите трейлер

Напомним, Дженна Ортега снялась в фильме "Крик 6", который выйдет 10 марта. Она сыграет Тару, героиню, выжившую в предыдущей части. Вместе с тремя персонажами — Сэмом, Минди и Чедом — она отправляется из Вудсборо в Нью-Йорк, чтобы начать новую жизнь.

Кроме того, недавно звезда присоединилась к актерскому составу нового фильма режиссера Трея Эдварда Шульца, известного на картине "Оно приходит ночью". Детали проекта пока не разглашаются.