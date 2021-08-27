О новости сообщили руководители киносмотра в Цюрихе. Сама же церемония вручения награды "Золотая Икона" Шэрон Стоун состоится 25 сентября 2021 года. Кроме того, знаменитость проведет мастер-класс, во время которого расскажет о своем личном пути и становлении как актрисы.

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Организаторы отметили, что Шэрон Стоун прокладывала свой карьерный путь в то время, когда в киноиндустрии доминировали мужчины:

"Она боролась с сексизмом и тем самым стала образцом для подражания для многих женщин".

Она женщина, которую полюбил бы Хичкок. Среди ее отличительных качеств – неотразимое обаяние, огромная человеческая глубина, талант играть целый ряд ролей и способность пленять публику как никто другой,

– говорит художественный руководитель кинофестиваля в Цюрихе Кристиан Юнген.

Номинацию и, как следствие, победу в ней Шэрон получит за роль в фильме Мартина Скорсезе "Казино". Кстати, за участие в картине актрису также номинировали на "Оскар" в 1996 году.

Отметим, что в разные годы награду "Золотая икона" получали коллега Стоун из "Основного инстинкта" Майкл Дуглас, Гленн Клоуз, Кейт Бланшет, Шон Пенн и другие актеры.

Не до награды

Самой актрисе сейчас точно есть о чем думать, кроме награды. Стоун в твиттере обратилась к своим подписчикам с просьбой о помощи. Голливудская актриса рассказала о том, что ее крестник и племянник сейчас находится в критическом состоянии и борется за жизнь.

В инстаграме же звезда опубликовала фото племянника из больницы и отметила, что он попал в реанимацию с полиорганной недостаточностью.