Кроме того, актер сравнил Украину с США и заявил, что ударил бы российского диктатора при личной встрече. В материале узнаете, как режиссер поддержал Украину в борьбе с Россией и призвал оказать больше помощи Киеву.

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Шон Пенн в очередной раз поддержал Украину: что известно

Голливудский актер откровенно выразил свое отношение к полномасштабному вторжению. Шон Пенн подчеркнул, что украинцы сейчас объединены, как никогда.

Теперь я, наверно, еще сильнее осознаю, насколько ценна человеческая жизнь. Мы знаем, что моя страна, США, вовсе не единая, это скорее Объединенные Штаты Америки. А люди в Украине, наоборот, объединились против россиян. Мы, американцы, можем только поучиться этому единству. Потому что Украина – это эпицентр человечности в мире. А человечность – лекарство для души,

– сказал актер.

Режиссер сказал, что он верит в стойкость украинцев, а также восхищается тем, как люди борются за каждый клочок своей территории. Шон Пенн считает, что, если допустить поражение в Украине – это станет концом и для Соединенных Штатов. Поэтому сегодня, как никогда, важно отдавать Украине все, что они могут.

Я верю в стойкость украинцев, которые борются за каждую пядь своей территории. Вот почему мы не должны допустить поражения в этой войне. Если мы проиграем эту войну, это может стать и концом Соединенных Штатов. Знаете, я дитя войны во Вьетнаме. Я вырос на ее жестоких и преступных картинах. Поэтому я никогда не верил, что оружие приводит к миру. Но сейчас мы должны дать Украине все, что у нас есть, чтобы остановить эту войну,

– поделился Пенн.

Пенн также заявил, что если бы он встретился с российским диктатором Путиным, он бы, не задумываясь, выстрелил в него.

Шон Пенн активно помогает Украине с начала войны: подробности

Сам Пенн находился в Украине, когда Россия напала на наше государство и начала полномасштабную войну. В то время он уже работал над документальным фильмом, а ранее, в ноябре, имел возможность пообщаться с украинскими военнослужащими, которые сейчас защищают украинские земли.

24 февраля режиссер покинул Украину, но позже вернулся. Подробнее о том, как режиссер помогает Украине, можно узнать по ссылке.