Окрім того, актор порівняв Україну із США та заявив, що вдарив би російського диктатора при особистій зустрічі. У матеріалі дізнаєтесь, як режисер підтримав Україну у боротьбі з Росією та закликав надати більше допомоги Києву.

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Шон Пенн вкотре підтримав Україну: що відомо

Голлівудський актор відверто висловив своє ставлення до повномасштабного вторгнення. Шон Пенн підкреслив, що українці зараз об'єднані, як ніколи.

Тепер я, напевно, ще сильніше усвідомлюю, наскільки цінне людське життя. Ми знаємо, що моя країна, США, зовсім не єдина, це скоріше Роз'єднані Штати Америки. А люди в Україні, навпаки, об'єдналися проти росіян. Ми, американці, можемо тільки повчитися цієї єдності. Тому що Україна – це епіцентр людяності у світі. А людяність – ліки для душі,

– сказав актор.

Режисер сказав, що він вірить у стійкість українців, а також захоплюється тим, як люди виборюють кожен клаптик своєї території. Шон Пенн вважає, що, якщо допустити поразку в Україні – це стане кінцем і для Сполучених Штатів. Тому сьогодні, як ніколи, важливо віддавати Україні все, що вони можуть.

Я вірю в стійкість українців, які борються за кожну п'ядь своєї території. Ось чому ми не повинні допустити поразки в цій війні. Якщо ми програємо цю війну, це може стати й кінцем Сполучених Штатів. Знаєте, я дитя війни у В'єтнамі. Я виріс на її жорстоких і злочинних картинах. Тому я ніколи не вірив, що зброя приводить до миру. Але зараз ми повинні дати Україні все, що у нас є, щоб зупинити цю війну,

– поділився Пенн.

Пенн також заявив, що якби він зустрівся з російським диктатором Путіним, він би, не задумуючись, вистрілив в нього.

Шон Пенн активно допомагає Україні від початку війни: подробиці

Сам Пенн перебував в Україні, коли Росія напала на нашу державу і розпочала повномасштабну війну. У той час він вже працював над документальним фільмом, а раніше, у листопаді, мав можливість поспілкуватися з українськими військовослужбовцями, які зараз захищають українські землі.

24 лютого режисер покинув Україну, але пізніше повернувся. Докладніше про те, як режисер допомагає Україні, можна дізнатися за посиланням.