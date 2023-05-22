Фильм "Война глазами животных" представляет собой антологию и состоит из 9 частей, каждая из которых имеет своего режиссера. Последний 9-й фильм снимет Мирослав Слабошпицкий ("Племя"), в котором Шон Пенн сыграет роль американского звукорежиссера, ставшего свидетелем начала полномасштабного вторжения.

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Шон Пенн сыграет в украинском фильме "Война глазами животных"

"Я очень рад быть частью этого фильма. Для меня большая честь сотрудничать с потрясающим актером и выдающимся человеком, а также одним из самых больших друзей Украины Шоном Пенном, – сказал Мирослав Слабошпицкий. – Он был с нами во время нападения 24 февраля и глубоко исследует войну и Украину в своем документальном фильме. Его поддержка неоценима для нас, и ее невозможно переоценить".

Алексей Макухин, продюсер фильма, отметил, что все истории в нашей киноантологии основаны на реальных событиях. "Для нас очень важно, чтобы артисты уровня Шона Пенна не только признавали ужасную реальность, которую мы изображаем, но и выражали свои голоса. Это подчеркивает актуальность темы экоцида фильма в Украине. Каждый шар, каждый фрагмент ракеты и каждая капля загрязненного топлива, что загрязняют нашу землю, является медленно действующим химическим оружием, разрушает нашу экосистему", – дополнил он.

Шон Пенн собственными глазами видел ситуацию в Украине, поэтому нет необходимости убеждать его в важности этой темы. Он принадлежит к избранной группе звезд, всем сердцем поддерживающих дела, в которые верят и готовы действовать,

– сказал Алексей Макухин.

Премьера фильма запланирована на зиму 2023 – 2024 года.

"Война глазами животных": смотрите трейлер онлайн

Напомним, на Берлинале-2023 показали фильм "Суперсила" от режиссера Шона Пенна и продюсера Аарона Кауфмана. В нем говорится о борьбе украинцев с российскими оккупантами.