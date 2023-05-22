Фільм "Війна очима тварин" є антологією і складається з 9 частин, кожна з яких має свого режисера. Останній 9-й фільм зніме Мирослав Слабошпицький ("Плем’я"), в якому Шон Пенн зіграє роль американського звукорежисера, який став свідком початку повномасштабного вторгнення.

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Шон Пенн зіграє в українському фільмі "Війна очима тварин"

"Я дуже радий бути частиною цього фільму. Для мене велика честь співпрацювати з приголомшливим актором і визначною людиною, а також одним із найбільших друзів України Шоном Пенном, – сказав Мирослав Слабошпицький. – Він був з нами під час нападу 24 лютого і глибоко досліджує війну та Україну у своєму документальному фільмі. Його підтримка є неоціненною для нас, і її неможливо переоцінити".

Олексій Макухін, який є продюсером фільму, зазначив, що всі історії в нашій кіноантології засновані на реальних подіях. "Для нас дуже важливо, щоб артисти рівня Шона Пенна не лише визнавали жахливу реальність, яку ми зображаємо, а й висловлювали свої голоси. Це наголошує на актуальності теми екоциду фільму в Україні. Кожна куля, кожен фрагмент ракети і кожна крапля забрудненого палива, що забруднюють нашу землю, є хімічною зброєю, що повільно діє, руйнує нашу екосистему", – доповнив він.

Шон Пенн на власні очі бачив ситуацію в Україні, тому нема потреби переконувати його у важливості цієї теми. Він належить до обраної групи зірок, які всім серцем підтримують справи, в які вірять і готові діяти,

– сказав Олексій Макухін.

Прем’єра стрічки запланована на зиму 2023 – 2024 року.

"Війна очима тварин": дивіться трейлер онлайн

Нагадаємо, на Берлінале-2023 показали фільм "Суперсила" від режисера Шона Пенна і продюсера Аарона Кауфмана. У ньому йдеться про боротьбу українців із російськими окупантами.