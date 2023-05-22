Вторговані кошти підуть на відновлення школи у селі Бузова, що на Київщині. Марк Гемілл закликав світ донатити Україні.

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Марк Гемілл одягнув ексклюзивну вишиванку, другу таку планує розіграти

Вишиванка, яку UNITED24 подарували Марку Геммілу, має назву "Прометей". Вона виконана у світлому кольорі з білим орнаментом. На сорочці можна побачити геометричні візерунки й вишиті джедайські мечі, які "нагадують, що сила завжди з володарем цієї вишиванки".

Ця зроблена на замовлення вишиванка з вишитими джедайськими мечами – подарунок від UNITED24. Їх лише дві! Бажаєте отримати шанс виграти другу? Просто пожертвуйте 24 долари або більше на відновлення школи в селі Бузова, Україна. Зробімо це разом!

– звернувся до фанів Люк Скайвокер.



Марк Гемілл розігрує українську вишиванку/ Скриншот допису актора

Нагадаємо, Марк Гемілл активно допомагає Україні у боротьбі з Росією. Нещодавно він зібрав 1,5 мільйона доларів на дрони, а також став голосом англійської версії програми "Повітряна тривога". Він озвучив п'ять типів небезпеки: ракетний удар, обстріл, вуличні бої, радіаційну та хімічну загрози.

У квітні Марк Гемілл провів онлайн розмову з українськими військовими та пообіцяв й надалі допомагати Україні.