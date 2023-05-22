Вырученные средства пойдут на восстановление школы в селе Бузова Киевской области. Марк Хэмилл призвал мир донатить Украину.

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Марк Хэмилл надел эксклюзивную вышиванку, вторую такую планирует разыграть.

Вышиванка, которую UNITED24 подарили Марку Хэмиллу, называется "Прометей". Она выполнена в светлом цвете с белым орнаментом. На рубашке можно увидеть геометрические узоры и вышитые джедайские мечи, которые "напоминают, что сила всегда с обладателем этой вышиванки".

Эта сделанная по заказу вышиванка с вышитыми джедайскими мечами – подарок от UNITED24. Их всего две! Хотите получить шанс выиграть другу? Просто пожертвуйте 24 доллара или больше на восстановление школы в Бузове, Украина. Сделаем это вместе!

– обратился к фанам Люк Скайуокер.



Марк Хэмилл разыгрывает украинскую вышиванку / Скриншот сообщения актера

Напомним, Марк Хэмилл активно помогает Украине в борьбе с Россией. Недавно он собрал 1,5 миллиона долларов на дроны, а также стал голосом английской версии программы "Воздушная тревога". Он озвучил пять типов опасности: ракетный удар, обстрел, уличные бои, радиационную и химическую угрозы.

В апреле Марк Хэмилл провел онлайн разговор с украинскими военными и пообещал и дальше помогать Украине.