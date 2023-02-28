"Омерзительное ощущение": Шон Пенн вспомнил о встрече с Путиным 22 года назад

Шон Пенн встретился с российским диктатором Владимиром Путиным в 2001 году. Тогда вместе с киноматографистом Джеком Николсоном он приехал в Москву на кинофестиваль, чтобы представить детективный фильм "Обещание".

Как отмечает издание Independent, после просмотра картины, их увезли в дом российского режиссера Никиты Михалкова. Встреча с Путиным прошла за городом в сопровождении большого количества охраны.

Смотрите также Пусть в ломбард сдает, – Путин наградил голливудскую звезду Стивена Сигала орденом "Дружбы"

Шон Пенн упомянул о встрече с Путиным в 2001 году

Уже тогда Шон Пенн испытал "холодное, отвратительное чувство" к Путину и сейчас называет его "маленьким жутким хулиганом и преступником".

Нас посадили в автоколонну. Мы знали, что Путин будет почетным гостем. По природе того времени и пространства мы приняли приглашение. Мы сели в этот конвой. И мы ехали так быстро, как они хотели, совсем не заботясь о том, может ли это представлять опасность в селах, через которые мы проезжали. Когда фермеры с тележками, запряженными лошадьми, пытались проехать, люди из службы безопасности в наших машинах выдвигались из окна, чтобы отгонять их дубинками. Это было так агрессивно,

– поделился Пенн.

Напомним, когда Россия ворвалась в Украину 24 февраля, Шон Пенн снимал документальный фильм о нашей борьбе. Позже основал благотворительную организацию, чтобы помогать переселенцам, а также посетил Ирпень и Бучу, чтобы рассказать миру об Украине.

В ноябре 2022 года Пенн посетил Украину и привез Зеленскому своего Оскара. Награда будет находиться в Украине до окончания войны как символ веры в победу нашей страны. Владимир Зеленский взамен вручил Шону Пенну орден "За заслуги" III степени, которой актер был награжден за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый вклад в популяризацию Украинского государства в мире.

Шон Пенн и Владимир Зеленский / Фото из Офиса Президента

Недавно на Берлинале-2023 показали фильм Шона Пенна о войне в Украине "Суперсила". В нем рассказывают о борьбе украинцев с российскими оккупантами. Представляя фильм, художественный руководитель из Берлина Карло Чатриан сказал: "Это документальный фильм, снятый при очень сложных обстоятельствах, но это также фильм, рассказывающий о роли искусства и художников в трудные времена".

Андрей Ермак поблагодарил Шона Пенну и Аарона Кайфмана за фильм. "Ибо битва за правдивую историю – это еще один фронт войны, на котором мы должны выиграть. Правда в кино – это наша победа", – написал он.

Шон Пенн представил фильм об Украине на Берлинале 2023 года: смотрите видео