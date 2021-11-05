Шонда Раймс планирует снять восемь сезонов сериала "Бриджертоны"

Популярный сериал Netflix "Бриджертоны", который уже продлили на третий и четвертый сезоны, может иметь восемь сезонов. Об этом заявила продюсер шоу Шонда Раймс в интервью Variety.

"Бриджертоны" быстро заняли первое место в рейтинге зрителей Netflix. Если в популярном сериале сохранятся волшебная сюжетная линия, удивительные повороты и звездные выступления, вполне возможно, что поклонники получат еще больше частей романтической драмы. В конце концов Раймс доказала, что умеет создавать шоу, а популярность "Бриджертонов" как раз доказывает это.

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В новом интервью Variety продюсер рассказала, что видит "Бриджертонов" в восьми сезонах. Так, в сериале основное внимание уделяется восьми братьям и сестрам Бриджертон, Раймс говорит, что понятно, что в сериале будет один сезон для каждого персонажа. Однако, по словам продюсера, шоу может выйти за пределы восьми сезонов, если Netflix справится с этой задачей.

У Бриджертонов – восемь братьев и сестер, и, насколько я понимаю, у Бриджертонов – восемь сезонов. А может, и больше,

– говорит Раймс.

На данный момент Netflix официально продлил "Бриджертонов" до четвертого сезона и у нас нет гарантии, что шоу продлится дольше. Если сериал будет держаться на скамье самых популярных, то, возможно, слова Раймс станут реальностью. Однако, количество зрителей со временем может уменьшаться, особенно, если последующие сезоны не оправдают ожидания поклонников. Оригинальные сериалы Netflix преимущественно имеют 3 – 5 сезонов.

"Бриджертоны" 2 сезон: тизер и сюжет

Недавно Netflix заинтриговал любимцев сериала тизером, который анонсирует второй сезон. Премьера новых серий состоится весной 2022 года.

В коротком ролике мы видим эмоциональную словесную перепалку между Энтони Бриджертоном и Кэтрин Шеффилд. Энтони – тот парень, вокруг которого крутится сюжет нового сезона, а Кэтрин – новая героиня – независимая и упрямая девочка, которая на днях переехала жить в Лондон. Однако, от любви до ненависти один шаг! Именно так, только в новых "Бриджертонах" от любви до ненависти не так уж и далеко! Мы увидим, как среди перепалки между героями рождается любовь и страсть.

"Бриджертоны" 2022: смотрите трейлер

"Бриджертоны" 1 сезон: трейлер и сюжет

Первый сезон сериала успели посмотреть более 60 миллионов. В основе "Бриджертонов" – серия любовных романов писательницы Джулии Квинн. Секс, роскошные костюмы, интриги, а главное – очаровательные персонажи. Один из них – Саймон Бассет, своенравный герцог Гастингс. Родители каждой девушки хотят, чтобы их дочь вышла за него замуж. Однако, герцог поклялся отцу, что никогда не женится, чтобы не продолжать рода. Вот тут и возникает проблемная любовная история, в которой Реге‑Жан Пейдж сыграл идеально.

"Бриджертоны" 2020: смотрите трейлер