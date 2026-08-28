В этом голливудском фильме снялась Верка Сердючка

Речь идет о фильме "Шпионка", вышедшем в 2015 году. Несмотря на то, что в нем снялся Джейсон Стэтхэм, появление Верки Сердючки в роли камео произвело настоящий фурор именно среди украинской публики.

Если вы до сих пор не смотрели этот фильм, то 24 Канал настоятельно рекомендует его посмотреть, ведь вы многое упускаете.

Фильм "Шпионка" – что известно?

Жанр: шпионская комедия, боевик, криминальная драма

Продолжительность: около 2 часов

Рейтинг IMDb: 7,0

В ролях:

Меллисса Маккарти;

Джейсон Стэтхэм;

Джуд Лоу;

Роуз Бирн;

Миранда Харт;

Бобби Каннавале;

Эллисон Дженни.

По сюжету, Сьюзан Купер – аналитик ЦРУ, которая большую часть своей карьеры работала в офисе и помогала агентам выполнять опасные задания. Когда один из лучших шпионов исчезает, а другим агентам грозит разоблачение, Сьюзан добровольно отправляется на свою первую миссию. Ей приходится работать под прикрытием, проникнуть в мир международных преступников и остановить опасную операцию, от которой могут зависеть судьбы тысяч людей.

"Шпионка": смотрите онлайн трейлер фильма

Также в фильме появился Андрей Данилко в образе Верки Сердючки.

Верка Сердючка в фильме "Шпионка": смотрите видео онлайн

Как Верка Сердючка попала в "Шпионку": по словам Андрея Данилко, с его командой связались представители голливудского проекта через менеджера и предложили роль в фильме. Как вспоминал продюсер Юрий Никитин, после этого команда прилетела на съемки в Будапешт и познакомилась с режиссером Полом Фигом. Оказалось, что режиссер хорошо знал творчество Данилко – знал песни Верки Сердючки, смотрел ее миниатюры и был знаком с историей персонажа. Она привлекла его внимание в 2007 году, когда Данилко представлял нашу страну на "Евровидении".

Бюджет и кассовые сборы

На создание фильма потратили примерно 65 миллионов долларов, а в мировом прокате он собрал более 235 миллионов.

Что особенного в фильме?

Это пародия на классические шпионские фильмы в духе историй о Джеймсе Бонде;

Главная героиня совсем не похожа на типичного кинематографического супершпиона, что становится ее главным преимуществом;

Особенно интересно здесь выглядит Джейсон Стэтхэм: актер играет забавного агента, что не похоже на его привычные роли;

Фильм получил две номинации на "Золотой глобус" в категориях "Лучший комедийный или музыкальный фильм", а также за "Лучшую женскую роль в комедии или мюзикле".

Почему стоит посмотреть?

"Шпионка" – это отличный вариант для тех, кто любит боевики, но при этом хочет немного юмора. Здесь есть все, что нужно для классического шпионского кино: секретные агенты, опасные преступники, оружие, погони и международные миссии.

Но изюминка в том, что фильм постоянно ломает стереотипы об идеальном супершпионе.

И, возвращаясь в целом к теме кино, наконец-то стало известно, где будут происходить события финального сезона сериала "Эмили в Париже". Спойлер – это не французская столица.