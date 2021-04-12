Компания Netflix стремительно покоряет кинорынок. После выпуска успешных сериалов и покупки сиквелов "Ножи наголо" представители стриминговой платформы готовятся к съемкам нового шпионского сериала с Бенедиктом Камбербэтчом.

Сюжет сериала "39 ступеней"

Проект Netflix создадут на основе знаменитого одноименного романа Джона Бакена. Еще в 1935 году на издание обратил внимание гениальный режиссер Альфред Хичкок. Теперь же в Голливуде планируют сделать современную версию шпионского сериала "39 ступеней".

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В центре сюжета окажется обычный мужчина Ричард Г э нни, который берет долгожданный отпуск и, сам того не желая, оказывается в центре большого заговора.

Случайно он встречает тайную агентку Анабеллу, которая рассказывает об организации "39 ступеней". Представители группировки делают все, чтобы поработить мир и навсегда изменить общество. Анабеллу убивают, а Ричарду ничего не остается, как стать агентом и противостоять "39 ступенькам".

"39 ступеней": актеры и съемки

Известно, что главную роль получит британский актер Бенедикт Камбербэтч. После его ролей в фильмах "Мавританець" и "Код: Железная кора" зрители охотно пересмотрят перевоплощения человека в шпиона-дебютанта.