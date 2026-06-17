Вышел первый трейлер "Шрека 5" – продолжение самой любимой анимационной франшизы всех времен
Уже летом 2027 года зрителей ждет премьера долгожданного мультфильма "Шрек 5". Это новая часть культовой анимационной франшизы, которую любят миллионы людей по всему миру.
Между тем в сети уже появился первый трейлер фильма, опубликованный кинокомпанией Universal Pictures. В этой статье мы покажем ролик и расскажем подробнее о предстоящем продолжении любимой истории.
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Вышел трейлер мультфильма "Шрек 5"
Пятая часть мультфильма "Шрек" будет основана на одноимённой книге Уильяма Стейга и станет продолжением фильма "Шрек навсегда". Выход мультфильма запланирован на 30 июня 2027 года.
Это происходит... это действительно происходит! Смотрите "Шрек 5" только в кинотеатрах летом 2027 года,
– говорится в описании к трейлеру фильма.
"Шрек 5": смотрите онлайн трейлер мультфильма
Кто работает над новой частью мультфильма "Шрек"?
Голосами Шрека, Осла и Фионы вновь станут Майк Майерс, Эдди Мерфи и Камерон Диаз.
Также к актерскому составу присоединилась Зендея, которая озвучит дочь Шрека и Фионы.
Режиссерами "Шрека 5" стали Конрад Вернон, Волт Дорн и Брэд Эблсон.
Наши любимые герои вернутся на экраны после длительного перерыва. Их ждут новые испытания, современные реалии и актуальные культурные тенденции.
В то же время главное останется неизменным – любимый Шрек снова соберет у экранов миллионы поклонников, которые годами ждали продолжения культовой истории.