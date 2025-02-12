Полгода назад "Шрека" удалили из базы стримингового сервиса. Тогда немало фанов выражали разочарование, поэтому возвращение мультфильма для многих стало приятной неожиданностью, пишет 24 Канал.

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Три части франшизы, которые появились на Netflix, уже занимают первые места в списке самых популярных фильмов в Украине и не только.

"Шрек" – это фэнтезийный анимационный фильм о зеленом великане-огре с доброй душой. Первый фильм имел грандиозный успех, а потому перерос во франшизу. Ленту полюбили за юмор, отсылки к поп-культуре, теплую атмосферу и нестандартный подход к сказке.

"Шрек": смотрите трейлер онлайн

К слову, выход пятой ленты во франшизе "Шрек" планируется на декабрь 2026 года. Эта дата придется на 25-летие студии DreamWorks Animation.

5 интересных фактов о "Шреке"

Мультфильм основан на книге

Не все фаны знают, что кинофраншиза базируется на детском рассказе художника-мультипликатора Уильяма Стейга, вышедшем в 1990 году. Книгу и иллюстрации хорошо восприняли после публикации.

Правда, сюжет рассказа пришлось значительно изменить и расширить, чтобы построить на нем целую франшизу. Например, в книге Шрек может стрелять лазерами из глаз.



Рассказ о Шреке / Фото Amazon

Что означает имя "Шрек"

Каждое имя имеет свой смысл. Какие-то писатели выбирают имена, которые им понравились, другие же вкладывают в него что-то глубже. Шрек – это слово с идиша, которое имеет немецкое происхождение. На языке идиш оно означает "монстр". К тому же по звучанию слово "Шрек" напоминает немецкое Shreck, что означает "испуг" или "ужас".

"Шрек" первым получил Оскар

Анимационные фильмы в основном не побеждали в основных категориях на Оскаре. Но в 2002 году приняли решение создать отдельную номинацию – "Лучший полнометражный анимационный фильм". "Шрек" стал первой лентой, получившей эту награду.

"Шрек 2" стал самым кассовым фильмом 2004 года

Вторая серия франшизы в 2002 году опередила "Гарри Поттера и узника Азкабана" и "Человека-паука 2" по кассовым сборам. Даже сейчас "Шрек 2" остается в топах – фильм занимает 5 место в списке самых кассовых анимационных лент по данным IMDPro Box Office Mojo.

"Шрек 2": смотрите трейлер онлайн

"Шрек" спас DreamWorks Animation

Соучредитель DreamWorks и продюсер "Шрека" Джеффри Каценберг в одном из интервью вспоминал, что благодаря ленте компании удалось продолжать существование.

"Тот первый "Шрек" спас компанию финансово. Благодаря ему мы сегодня здесь. Это было большим благословением", – говорил продюсер.