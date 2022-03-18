Шварценеггер не в курсе, что его кумир Власов – не россиянин, – звезда "Дизель шоу" Крутоголов
Телеведущий Егор Крутоголов отреагировал на речь Арнольда Шварценеггера о любви к россиянам и поддержке Украины. Шоумен обратил внимание на ошибку, которую допустил актер, назвав своего кумира Юрия Власова – россиянином.
Крутоголов записал видеообращение и объяснил, что Юрий Петрович Власов, известный тяжеловес, родился в украинском городе Макеевка, Донецкой области. Его поддержали подписчики, также заметившие чрезмерное внимание Шварценеггера к россиянам и захват ими.
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Егор Крутоголов указал на ошибку, которую допустил Шварценеггер в речи
Шоумен поблагодарил Шварценеггера за его поддержку Украины, за речь, но назвал одну вещь, которую актер должен знать.
Ты говорил о своем кумире Юрии Петровиче Власове, но тебе нужно знать, что он не россиянин, он – украинец. Он родился в Макеевке, Донецкой области, в 1935 году. Спасибо, мистер Шварценеггер,
– сообщил Егор Крутоголов.
Телеведущий считает, что его видео должен увидеть Арнольд Шварценеггер, потому что он не в курсе, что его кумир детства, о котором он упоминал в своей речи к российским друзьям, Юрий Петрович Власов – не россиянин.
Также Егор отметил, что эту информацию он узнал от подписчиков.
Реакция сети на речь Шварценеггера
- "Ну что, все уже увидели видеообращение Терминатора к русским гражданам и зольдатен, путлеру и остальным уважаемым людям? Ничего вам не резнуло в этом рассказе? Продолжаете аплодисменты?";
- "Арнольд Шварценеггер – человек легендарный, не глупый и почтенный. Однако он так же находится в заблуждении совковой пропаганды, которая ему тоже мозги вымыла";
- "Юрий Петрович Власов – известный спортсмен и чемпион, никакой не россиян. Он украинец, родившийся в Макеевке Донецкой области в 1935 году! А его мать, Мария Даниловна Власова (в девичестве Лымарь) – кубанская казачка со станицы Мингрельска!";
- "Поэтому господин Шварценеггер, у вас над кроватью висел портрет легендарного Украинца, а не россиянина, которым вы так "гордитесь" и так много времени упоминатели о нем посвятили. И если бы вы это знали – акценты в вашем обращении были бы совсем другими... ";
- "Арни ошибается, большинство рашистов обеими руками и ногами за войну, а кадры с задержанными протестантами Россия использует для информационной войны. Москалям верить НЕЛЬЗЯ!".
Напомним, вчера Арнольд Шварценеггер записал видеообращение к российским солдатам. В своем ролике он пытался донести правду о войне в Украине, которую скрывает от них власть Кремля. Актер считает, что "происходят ужасающие события", которые от них скрывают и о которых им следует узнать. Кроме этого, Шварценеггер рассказал о любви русскому народу и назвал себя их старым другом.