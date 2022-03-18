Шварценеггер не в курсе, что его кумир Власов – не россиянин, – звезда "Дизель шоу" Крутоголов

Телеведущий Егор Крутоголов отреагировал на речь Арнольда Шварценеггера о любви к россиянам и поддержке Украины. Шоумен обратил внимание на ошибку, которую допустил актер, назвав своего кумира Юрия Власова – россиянином.

Крутоголов записал видеообращение и объяснил, что Юрий Петрович Власов, известный тяжеловес, родился в украинском городе Макеевка, Донецкой области. Его поддержали подписчики, также заметившие чрезмерное внимание Шварценеггера к россиянам и захват ими.

Читайте также Расскажу вам правду о войне в Украине, – Шварценеггер обратился к своим русским друзьям

Егор Крутоголов указал на ошибку, которую допустил Шварценеггер в речи

Шоумен поблагодарил Шварценеггера за его поддержку Украины, за речь, но назвал одну вещь, которую актер должен знать.

Ты говорил о своем кумире Юрии Петровиче Власове, но тебе нужно знать, что он не россиянин, он – украинец. Он родился в Макеевке, Донецкой области, в 1935 году. Спасибо, мистер Шварценеггер,

– сообщил Егор Крутоголов.

Телеведущий считает, что его видео должен увидеть Арнольд Шварценеггер, потому что он не в курсе, что его кумир детства, о котором он упоминал в своей речи к российским друзьям, Юрий Петрович Власов – не россиянин.

Также Егор отметил, что эту информацию он узнал от подписчиков.

Реакция сети на речь Шварценеггера

"Ну что, все уже увидели видеообращение Терминатора к русским гражданам и зольдатен, путлеру и остальным уважаемым людям? Ничего вам не резнуло в этом рассказе? Продолжаете аплодисменты?";

"Арнольд Шварценеггер – человек легендарный, не глупый и почтенный. Однако он так же находится в заблуждении совковой пропаганды, которая ему тоже мозги вымыла";

"Юрий Петрович Власов – известный спортсмен и чемпион, никакой не россиян. Он украинец, родившийся в Макеевке Донецкой области в 1935 году! А его мать, Мария Даниловна Власова (в девичестве Лымарь) – кубанская казачка со станицы Мингрельска!";

"Поэтому господин Шварценеггер, у вас над кроватью висел портрет легендарного Украинца, а не россиянина, которым вы так "гордитесь" и так много времени упоминатели о нем посвятили. И если бы вы это знали – акценты в вашем обращении были бы совсем другими... ";

"Арни ошибается, большинство рашистов обеими руками и ногами за войну, а кадры с задержанными протестантами Россия использует для информационной войны. Москалям верить НЕЛЬЗЯ!".

Напомним, вчера Арнольд Шварценеггер записал видеообращение к российским солдатам. В своем ролике он пытался донести правду о войне в Украине, которую скрывает от них власть Кремля. Актер считает, что "происходят ужасающие события", которые от них скрывают и о которых им следует узнать. Кроме этого, Шварценеггер рассказал о любви русскому народу и назвал себя их старым другом.