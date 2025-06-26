Удивительно, но это не "Терминатор": Шварценеггер назвал роль, которая является самой прибыльной в его карьере

Легендарный актер, звезда Голливуда Арнольд Шварценеггер признался, что самая прибыльная роль в его карьере состоялись благодаря комедии "Близнецы". Это лента которая вышла в 1988 году.

Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание Variety. В материале узнаете, сколько заработал Шварценеггер за эту роль.

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Арнольд Шварценеггер назвал свою самую прибыльную роль в карьере

Арнольд Шварценеггер поделился, что комедия "Близнецы" (1988) принесла ему более 40 миллионов долларов прибыли. В фильме он вместе с Дэнни Де Вито сыграл генетически измененных близнецов, которых разлучили в детстве, а впоследствии они встретились снова уже во взрослом возрасте.

Мы не взяли никаких гонораров, вместо этого получили долю с прибыли. Это было фантастически. Мы просто пошли с этим чеком в банк,

– вспомнил он.

Арнольд Шварценеггер о самой прибыльной роли: смотрите видео онлайн

К тому времени Арнольд Шварценеггер уже имел статус звезды боевиков – таких как "Терминатор", "Хищник" и "Конан-варварвар", поэтому его появление в комедийном жанре стало неожиданностью. Сперва продюсеры сомневались в успехе фильма с его участием – как оказалось, совершенно зря.

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