Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Newsweek. Шварценеггер перевоплотился для рождественской комедийной ленты "Человек с сумкой".

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Шварценеггер изменился до неузнаваемости в новом фильме: подробности

17 декабря папарацци зафиксировали Арнольда Шварценеггера на Пятой авеню в Нью-Йорке, где он полностью перевоплотился в образ Санта-Клауса для съемок своего нового рождественского фильма.

Актер был одет в стильный рождественский свитер, красное пальто, а его белая борода и волосы добавляли завершенности сказочному образу. Это перевоплощение стало настоящей сенсацией среди фанатов и поразило тех, кто остановился, чтобы сделать фото.

На съемочной площадке Шварценеггер работает вместе с коллегой Аланом Ричсоном, что вызывает еще больший интерес к этому проекту.

Арнольд Шварценеггер поделился своими впечатлениями от работы над фильмом в своем инстаграме.

Санта-Клаус приезжает в город! Это фантастически – снимать "Человека с сумкой" с Аланом Ричсоном,

– написал он.

Кроме того, он не забыл похвалить Адама Шенкмана, назвав его одним из самых смешных режиссеров, с которыми ему приходилось работать. Арнольд также поблагодарил Нью-Йорк за теплый прием и выразил свое удовольствие от сотрудничества с Amazon MGM Studios.

Фанаты не смогли обойти вниманием новый образ Арнольда Шварценеггера, который он продемонстрировал в своем перевоплощении в Санта-Клауса. Они отмечают, что актер прекрасно подходит для этой роли.

Несмотря на то, что точная дата выхода фильма "Человек с сумкой" еще не объявлена, ожидается, что лента станет частью следующего рождественского сезона и будет доступна на платформе Amazon Prime Video. Поклонники уже с нетерпением ждут, чтобы увидеть новый рождественский фильм с любимым актером.