Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Newsweek. Шварценеггер перевтілився для різдвяної комедійної стрічки "Людина з сумкою".

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Шварценеггер змінився до невпізнання у новому фільмі: подробиці

17 грудня папараці зафіксували Арнольда Шварценеггера на П'ятій авеню в Нью-Йорку, де він повністю перевтілився в образ Санта-Клауса для знімання свого нового різдвяного фільму.

Актор був одягнений у стильний різдвяний светр, червоне пальто, а його біла борода та волосся додавали завершеності казковому образу. Це перевтілення стало справжньою сенсацією серед фанатів і вразило тих, хто зупинився, аби зробити фото.

На знімальному майданчику Шварценеггер працює разом із колегою Аланом Річсоном, що викликає ще більше зацікавлення щодо цього проєкту.

Арнольд Шварценеггер поділився своїми враженнями від роботи над фільмом у своєму інстаграмі.

Санта-Клаус приїжджає до міста! Це фантастично – знімати "Людину з сумкою" з Аланом Річсоном,

– написав він.

Крім того, він не забув похвалити Адама Шенкмана, назвавши його одним з найсмішніших режисерів, з якими йому доводилося працювати. Арнольд також подякував Нью-Йорку за теплий прийом і виразив своє задоволення від співпраці з Amazon MGM Studios.

Фанати не змогли оминути увагою новий образ Арнольда Шварценеггера, який він продемонстрував у своєму перевтіленні в Санта-Клауса. Вони відзначають, що актор чудово підходить для цієї ролі.

Попри те, що точна дата виходу фільму "Людина з сумкою" ще не оголошена, очікується, що стрічка стане частиною наступного різдвяного сезону і буде доступна на платформі Amazon Prime Video. Прихильники вже з нетерпінням чекають, щоб побачити новий різдвяний фільм з улюбленим актором.