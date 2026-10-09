Неожиданный поворот: у Сидни Свини есть общий родственник с Мэрилин Монро

Похоже, сравнение Сидни Свини с Мэрилин Монро теперь обрело не только модный, но и вполне логичный повод. Новое исследование MyHeritage показало, что звезда "Эйфории" и легендарная актриса могут быть девятиюродными родственницами с разницей в одно поколение.

Как сообщает justjared, по данным исследователей, связь проследили по отцовским линиям обеих актрис. В случае с Сидни – через ее отца Стивена Свини, а в случае с Мэрилин Монро – через ее биологического отца Чарльза Стэнли Гиффорда.

Общим предком стал Эзра Перри, который жил примерно в 1625–1689 годах и был одним из первых поселенцев в Сэндвиче, штат Массачусетс.

Сравнивали задолго до исследования родственных связей

Самое интересное, что Свини и Монро сравнивали и раньше. И не только из-за светлых волос и голливудского типажа.

Сидни неоднократно обращалась к эстетике Старого Голливуда в своих образах. В начале 2026 года она даже воссоздала платье в стиле образа Мэрилин Монро с обложки Life Magazine 1952 года.

Поэтому когда MyHeritage заявили, что между актрисами есть еще и реальная родственная связь, эта история стала почти слишком идеальной для соцсетей.

Представитель компании Рой Мандель признался, что именно многолетние сравнения между Свини и Монро и подтолкнули команду проверить, нет ли между ними чего-то большего, чем просто сходство образов. И действительно нашли.

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