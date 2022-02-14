В новом трейлере сиквела о Докторе Стрэндже мы увидели Алую ведьму – больше известную, как Ванду. А также в видео показали альтернативную темную версию самого Стрэнджа.
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Кроме того, в трейлере звучит голос Патрика Стюарта, но самого персонажа не показали. Вероятно, Стюарт исполнит роль профессора Икс из франшизы "Люди Икс".
Сюжет сиквела о Докторе Стрэндже
В главной роли по-прежнему предстанет Бенедикт Камбербэтч, а компанию ему составит Элизабет Олсен, играющая роль Алой ведьмы. События фильма разворачиваются уже после всего, что случилось в ленте "Мстители: Финал" (2019), сериалах "Ванда/Вижн" (2021) и "Локи" (2021). Доктор Стивен Стрэндж продолжает поиски Каменя времени и исправляет последствия освобождения Мультивселенной, но ему мешает друг, который теперь стал врагом, вследствие чего Стрэндж высвобождает невероятное зло…
"Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" 2022: смотрите украинский трейлер фильма
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Режиссером "Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия" стал Сэм Рэйми, известный благодаря работе над "Человеком-пауком" с Тоби Магуайром и "Зловещими мертвецами". Ранее в Marvel заявляли, что картина станет самой мрачной в истории MCU. Студия заявила жанр фильма как приключенческий боевик с элементами сверхъестественного.
Впечатления украинских поклонников киновселенной Marvel
- "Фильм выглядит просто невероятно, особенно операторская работа. А Сэм Рэйми в режиссерском кресле и Дэнни Элфман за музыкой, дают надежду увидеть олдскульный кинокомикс."
- "Аж мурашки! Это должно быть невероятно!"
- "Ожидаем, спасибо за украинский перевод."
- "Изображение красивое, увиденное интригует. Ждем май!"
- "Как же трейлер круто выглядит! Хоть бы MARVEL не подвели! А то после "Infinity War" и "Endgame" что-то вообще их фильмы ничем не цепляют, сплошной проходняк на разочек!"
- "Аж мурашки по коже пробежались."