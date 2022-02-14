У новому трейлері сиквела про Доктор Стренджа ми побачили Червону Відьму – більше відому, як Ванду. А також у відео показали альтернативну темну версію самого Стренджа.

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Крім того, у трейлері звучить голос Патріка Стюарта, але самого персонажа не показали. Ймовірно, Стюарт виконає роль професора Ікс із франшизи "Люди Ікс".

Важливо. Реліз фільму "Доктор Стрендж: У мультивсесвіті божевілля", який мав відбутися 24 березня, перенесли на 5 травня 2022 року.

Сюжет сиквелу про Доктора Стренджа

У головній ролі, як і раніше, постане Бенедикт Камбербетч, а компанію йому складе Елізабет Олсен, яка грає роль Червоної відьми. Події фільму розгортуються вже після усього, що трапилось у стрічці "Месники: Фінал" (2019), серіалах "ВандаВіжен" (2021) та "Локі" (2021). Доктор Стівен Стрендж продовжує пошуки Каміння часу і виправляє наслідки звільнення Мультивсесвіту, але йому заважає друг, який тепер став ворогом, внаслідок чого Стрендж вивільняє неймовірне зло…

"Доктор Стрендж: У мультивсесвіті божевілля" 2022: дивіться український трейлер фільму

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Режисером "Доктора Стренджа: У мультивсесвіті божевілля" став Сем Реймі, відомий завдяки роботі над "Людиною-павуком" з Тобі Магуайєром та "Зловісним мерцям". Раніше в Marvel заявляли, що картина стане найпохмурішою в історії MCU. Студія заявила жанр фільму як пригодницький бойовик із елементами надприродного.

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