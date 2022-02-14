У новому трейлері сиквела про Доктор Стренджа ми побачили Червону Відьму – більше відому, як Ванду. А також у відео показали альтернативну темну версію самого Стренджа.
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Крім того, у трейлері звучить голос Патріка Стюарта, але самого персонажа не показали. Ймовірно, Стюарт виконає роль професора Ікс із франшизи "Люди Ікс".
Сюжет сиквелу про Доктора Стренджа
У головній ролі, як і раніше, постане Бенедикт Камбербетч, а компанію йому складе Елізабет Олсен, яка грає роль Червоної відьми. Події фільму розгортуються вже після усього, що трапилось у стрічці "Месники: Фінал" (2019), серіалах "ВандаВіжен" (2021) та "Локі" (2021). Доктор Стівен Стрендж продовжує пошуки Каміння часу і виправляє наслідки звільнення Мультивсесвіту, але йому заважає друг, який тепер став ворогом, внаслідок чого Стрендж вивільняє неймовірне зло…
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Враження українських шанувальників кіновсесвіту Marvel
- "Фільм виглядає просто неймовірно, особливо операторська робота. А Сем Реймі у режисерському кріслі та Денні Елфман за музикою, дають надію побачити олдскульний кінокомікс."
- "Аж мурашки! Це повинно бути незмінною!"
- "Очікуємо, дякую за український переклад."
- "Зображення гарне, побачене інтригує. Чекаємо травень!"
- "Як же трейлер круто виглядає! Хоч би MARVEL не підвели! А то після "Infinity War" та "Endgame" щось взагалі їх фільми нічим не чіплять, суцільний проходняк на разочок!"
- "Аж мурахи по шкірі пробіглися."