Сиквел о Докторе Стрэндже получил эпический трейлер: украинские поклонники в восторге

Долгожданный трейлер фильма о Докторе Стрэндже презентовали на Супербоуле-2022, 14 февраля, на стадионе SoFi в калифорнийском городе Инглвуд во время финала чемпионата Национальной футбольной Лиги США. На официальном украинском канале Marvel Studios обнародовали дублированный трейлер ленты. Чем видео впечатлило украинских поклонников киновселенной, – читайте на Кино 24.

В новом трейлере сиквела о Докторе Стрэндже мы увидели Алую ведьму – больше известную, как Ванду. А также в видео показали альтернативную темную версию самого Стрэнджа.

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Кроме того, в трейлере звучит голос Патрика Стюарта, но самого персонажа не показали. Вероятно, Стюарт исполнит роль профессора Икс из франшизы "Люди Икс".

Сюжет сиквела о Докторе Стрэндже

Релиз фильма "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия", который должен был состояться 24 марта, перенесли на

В главной роли по-прежнему предстанет Бенедикт Камбербэтч, а компанию ему составит Элизабет Олсен, играющая роль Алой ведьмы. События фильма разворачиваются уже после всего, что случилось в ленте "Мстители: Финал" (2019), сериалах "Ванда/Вижн" (2021) и "Локи" (2021). Доктор Стивен Стрэндж продолжает поиски Каменя времени и исправляет последствия освобождения Мультивселенной, но ему мешает друг, который теперь стал врагом, вследствие чего Стрэндж высвобождает невероятное зло…

"Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" 2022: смотрите украинский трейлер фильма

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Режиссером "Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия" стал Сэм Рэйми, известный благодаря работе над "Человеком-пауком" с Тоби Магуайром и "Зловещими мертвецами". Ранее в Marvel заявляли, что картина станет самой мрачной в истории MCU. Студия заявила жанр фильма как приключенческий боевик с элементами сверхъестественного.

Впечатления украинских поклонников киновселенной Marvel