Девять операций на спине: Сталлоне рассказал, с чем ему обошелся образ супермена
На экране Рокки Бальбоа мог пережить десяток раундов, подняться после нокаута и еще найти силы на мотивационную речь. За кадром все оказалось гораздо менее героическим. Сильвестр Сталлоне признался, что на пике славы был настолько одержим собственным телом, что столкнулся с булимией и злоупотреблял стероидами.
Как сообщает People, по словам 80-летнего Сталлоне, культовое тело Рокки и Рэмбо досталось ему отнюдь не даром – и расплачиваться за него приходится даже спустя десятилетия.
"Мое тело стало моей броней"
Сталлоне признался, что в 1980-х начал все больше концентрироваться на внешности. Сначала это якобы было частью работы над персонажами. Рокки должен был становиться все более тщеславным и подтянутым, а Рэмбо – выглядеть почти как дикий воин. Поэтому актер начал буквально "проектировать" собственное тело.
Я начал думать: сделай свое тело похожим на ягуара, на кота, – вспоминал Сталлоне.
Проблема в том, что профессиональный интерес быстро превратился в одержимость. По словам актера, во время работы над "Рокки 3" он довел процент жира в организме примерно до 2,6%. Сталлоне рассказал, что в тот период уже не мог нормально удерживать пищу, и у него развилась булимия.
То есть форма, которую миллионы зрителей считали почти эталонной, на самом деле стала для самого актера серьезной проблемой.
Сталлоне признал, что принимал стероиды
Сильвестр Сталлоне в фильме "Рокки" / Фото United Artists/Kobal/Shutterstock
Актер также откровенно рассказал об использовании стероидов во время работы над фильмами о Рокки. По его словам, он настолько боялся потерять необходимую форму, что продолжал изнурять организм ради внешнего вида.
Сталлоне заявил, что достичь подобного уровня мышечной формы в течение длительного времени без дополнительных препаратов чрезвычайно сложно. В то же время его собственный опыт стал для него далеко не рекламой такого подхода.
По словам актера, стероиды и многолетние экстремальные нагрузки "имели ужасные последствия" для его организма.
Девять операций на спине и проблемы, которые остались на всю жизнь
Цена голливудского образа супермена оказалась немалой. Сталлоне рассказал, что перенес девять операций на спине, две операции на плечах и три процедуры по сращиванию позвонков шеи.
"Я практически держусь на волоске", – иронично описал свое состояние актер.
При этом он до сих пор пытается поддерживать форму, хотя признает: теперь это значительно сложнее и требует приема лекарств.
Сталлоне также сказал, что, если бы мог вернуться назад, то поступил бы во многом иначе. В частности, актер уже не стал бы самостоятельно выполнять столько опасных трюков.
Признание прозвучало перед выходом фильма о создании "Рокки"
Откровенное интервью Сталлоне появилось накануне премьеры "Я играю Рокки" – нового фильма о том, как создавалась легендарная спортивная драма 1976 года.
Молодого Сталлоне в картине сыграл Энтони Ипполито. Фильм должен выйти в ограниченный прокат 6 ноября, а широкий релиз запланирован на 20 ноября.
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