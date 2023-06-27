Поклонники сериала вновь утверждают, что "Симпсоны" в 13-й раз предсказали будущее. На этот раз речь идет о 10 эпизоде 17 сезона под названием "Родительство Гомера".

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В "Симпсонах" предусмотрели исчезновение батискафа "Титан"

В 10 эпизоде 17 сезона Гомер Симпсон встречается со своим отцом и они вместе уходят на дно океана, чтобы найти сокровища. В своих приключениях они видят обломки корабля, очень напоминающего "Титаник". Позже они обнаруживаются сокровища и пытаются их унести.

Перед началом экспедиции Фербенкс произносит речь о своей миссии, говоря рабочим, что это его мечта. Он заявляет: "Сегодня я полон радости. Ищу сокровища с моим давно потерянным сыном. Моя мечта для каждого из вас состоит в том, чтобы вы нашли то счастье, которое я испытываю сегодня".

Кадр из 10 эпизода 17 сезона "Симпсонов" / Скриншот

Затем Гомер и Фербенкс забирают два ящика с сокровищами, прежде чем Гомер пришлет сообщение своим друзьям. Он говорит: "Эй, ребята. Мы нашли клад. Когда я доберусь до берега, я принесу его прямо в бар".

Кадр из 10 эпизода 17 сезона "Симпсонов" / Скриншот

Однако отец Гомера исчезает, когда на своей подлодке идет в след за огромной рыбой. Сам Гомер чуть не погиб. В его подлодке внезапно заканчивается кислород, и он теряет сознание. В конце серии Гомер просыпается на суше после запятой.

В сети появились мнения, что события в "Симпсонах" чрезвычайно схожи с реальностью, поскольку недавно у туристов, спускавшихся на дно океана, чтобы увидеть затонувший "Титаник", также закончился кислород.

Кадр из 10 эпизода 17 сезона "Симпсонов" / Скриншот

Это не первый случай, когда культовый анимационный фильм вроде бы предсказал исторические события еще до того, как они произошли, включая выборы Дональда Трампа на пост президента в 2024 году, смертью королевы Елизаветы II, открытие трехглазой рыбы-мутанта, возведение лондонского небоскреба отставку британского премьер-министра Лиз Трасс, которая лишь недолго находилась в должности.

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