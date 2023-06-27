Прихильники серіалу знову стверджують, що "Сімпсони" 13-й раз передбачили майбутнє. Цього разу йдеться про 10 епізод 17 сезону під назвою "Батьківство Гомера".

Дивіться також Як змінився Олег Сенцов за рік війни: ексклюзивна розмова з дружиною та фото з сином

У "Сімпсонах" передбачили зникнення батискафа "Титан"

У 10 епізоді 17 сезону Гомер Сімпсон зустрічається зі своїм батьком і вони разом вирушають на дно океану, щоб знайти скарби. Під час своїх пригод вони бачать уламки корабля, що дуже нагадує "Титанік". Пізніше вони виявляються скарби та намагаються їх забрати.

Перед початком експедиції Фербенкс виголошує промову про свою місію, кажучи робітникам, що це його мрія. Він заявляє: "Сьогодні я сповнений радості. Шукаю скарби з моїм давно втраченим сином. Моя мрія для кожного з вас полягає в тому, щоб ви знайшли те щастя, яке я відчуваю сьогодні".

Кадр з 10 епізоду 17 сезону "Сімпсонів" / Скриншот

Потім Гомер і Фербенкс забирають дві скриньки зі скарбами, перш ніж Гомер надішле повідомлення своїм друзям. Він каже: "Гей, хлопці. Ми знайшли скарб. Коли я дістануся до берега, я принесу його прямо до бару".

Кадр з 10 епізоду 17 сезону "Сімпсонів" / Скриншот

Однак батько Гомера зникає, коли на своєму підводному човні йде в слід за величезною рибою. Сам Гомер ледь не загинув. У його підводному човні раптово закінчується кисень, і він втрачає свідомість. Наприкінці серії Гомер прокидається на суші після коми.

У мережі з'явилися думки, що події в "Сімпсонах" надзвичайно схожі з реальністю, оскільки недавно у туристів, які спускалися на дно океану, щоб побачити затонулий "Титанік", також закінчився кисень.

Кадр з 10 епізоду 17 сезону "Сімпсонів" / Скриншот

Це не перший випадок, коли культовий анімаційний фільм начебто передбачив історичні події ще до того, як вони відбулися, включно з виборами Дональда Трампа на пост президента у 2024 році, смертю королеви Єлизавети II, відкриття триокої риби-мутанта, зведення лондонського хмарочоса The Shard та відставку британського прем'єр-міністра Ліз Трасс, яка лише недовго перебувала на посаді.

Все, що треба знати про аварію субмарини "Титан" читайте за посиланням.