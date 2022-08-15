"Синдром Гамлета": самые интересные факты фильма об Украине, получившего гран-при в Швейцарии

Члены жюри кинофестиваля в Локарно отметили, что "Синдром Гамлета" "блестяще выражает гамлетовскую дилемму украинской молодежи". Об этом 24 каналу сообщила пресс-служба фильма.

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"Синдром Гамлета": самые интересные факты фильма об Украине

Фильм передает ощущение и опыт героев в условиях необходимости делать трудный выбор, когда возможности выбора ограничены из-за жестокой войны. Продуманный до мелочей киноязык создает универсальный фильм,

– говорится в заявлении членов жюри.

"Синдром Гамлета" – это мощный портрет яркого поколения молодых украинцев, рожденных после распада Советского Союза, сформированных Майданом 2013 года, вдохновленных силой политических изменений и раненых войной", – сообщила пресс-служба картины.

Мировая премьера

Международная премьера картины состоялась в Швейцарии в рамках "Недели критики" во время кинофестиваля в Локарно. Как известно, фильм получил премию независимых швейцарских критиков Boccalino d'Oro как победу в номинации "Лучший документальный фильм" кинофестиваля в Локарно.

Во время премьерного показа присутствовало несколько героев фильма, в частности:

актриса Оксана Черкашина ("Плохие дороги", "Клондайк");

Ярослав Гавянец, который служит в Вооруженных силах Украины.

Кроме того, во время премьеры съемочная группа фильма провела акцию в поддержку Украины.



Акцию в поддержку Украины в Локарно / Фото пресс-службы фильма



Акцию в поддержку Украины в Локарно / Фото пресс-службы фильма



Акцию в поддержку Украины в Локарно / Фото пресс-службы фильма

Польская национальная премьера "Синдрома Гамлета" состоялась на Краковском кинофестивале, где фильм получил несколько наград, в том числе награду за Лучший польский документальный фильм.

Сюжет картины

По сюжету пятеро молодых людей приняли участие в создании уникальной театральной постановки, пытающейся связать их опыт войны с шекспировским "Гамлетом". События происходили за несколько месяцев до полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году.

Для каждого из участников сцена стала платформой для выражения своих переживаний и травм из-за возможности задать себе вопрос "быть или не быть" на фоне дилеммы, которая есть в жизни каждого из героев.

Характеры главных героев

Главные герои фильма "Синдром Гамлета" борются с разочарованием, бессилием и гневом, пытаясь навести порядок в своей жизни, порой погружаясь в болезненное прошлое.

Славик , прошедший от войны и плена, будучи солдатом-киборгом;

, прошедший от войны и плена, будучи солдатом-киборгом; Катя , стремящаяся прощения матери за то, что пошла воевать;

, стремящаяся прощения матери за то, что пошла воевать; Сбежавший из Донбасса Родион , однако, и дальше сталкивается с растущей гомофобией;

, однако, и дальше сталкивается с растущей гомофобией; Романа , до сих пор борющегося с травматическими воспоминаниями своего военного опыта в качестве фельдшера на поле боя;

, до сих пор борющегося с травматическими воспоминаниями своего военного опыта в качестве фельдшера на поле боя; Оксана, которая просто хочет забыть и уехать из страны.

Напряженные репетиции спектакля сочетаются со сценами из жизни героев, создавая мощный портрет поколения, пытающегося преодолеть травму войны, которая после вторжения России не остается в прошлом, а становится их настоящим и будущим.

"Синдром Гамлета": смотрите трейлер

Что известно о режиссерах фильма

Эльвира Невера — польско-германский режиссер и сценарист, родившаяся в Берлине. Она изучает темы социальных и культурных трансформаций в Восточной Европе. Ее полнометражный документальный фильм "Эффект домино", созданный в соавторстве с Петром Росоловским, показали во всем мире более чем на 50 кинофестивалях, в том числе: IDFA, Hot Docs Toronto и MoMa Doc Fortnight.

Эльвира Невера – лауреат премии Young German Cinema Award 2020 и обладательница престижной американской премии для женщин в киноискусстве – Chicken & Egg Award 2021.



Эльвира Невера / Фото пресс-службы фильма

Петр Росоловский – польский режиссер, сценарист и оператор, живущий в Берлине. Он получил диплом кинооператора Школы кино в Катовице и стипендию Академии медиаискусств в Кельне. Является соавтором "Кролика по-берлински" – короткометражного документального фильма, номинированного на Оскар, и соавтором фильма "Эффект домино", созданного совместно с Эльвирой Неверой.

Уместно заметить, что фильм "Синдром Гамлета" реализован в сотрудничестве студий Balapolis (Польша) и Kundschafter Filmproduktion (Германия).



Петр Росоловский / Фото пресс-службы фильма