Авторами проекта стали Джулиан Феллоуз и Майкл Энглер, работавшие над сериалом "Аббатство Даунтон", премьера которого порадует фанатов весной 2022 года.
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Главные роли в новом сериале сыграют:
- Луиза Джейкобсон,
- Кристин Баранский
- Синтия Никсон.
В центре сюжета – история Мэриан Брук, 1882 год. Она переезжает из сельской Пенсильвании в Нью-Йорк после смерти самого родного человека – отца. Девушке приходится жить по-своему с ее богатыми тетками. В то же время на Манхэттене происходит социальная революция…
"Позолоченный век" 2022: смотрите трейлер костюмированной драмы
Кроме трейлера, в сети появились первые кадры нового сериала, на которых изображены главные персонажи.
Первые кадры "Позолоченного века" / Фото HBO
Первые кадры "Позолоченного века" / Фото HBO