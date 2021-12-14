Авторами проекта стали Джулиан Феллоуз и Майкл Энглер, работавшие над сериалом "Аббатство Даунтон", премьера которого порадует фанатов весной 2022 года.

Читайте также "Друзья" и не только: подборка сериалов, где главные герои испытали удачу в покере и казино

Главные роли в новом сериале сыграют:

  • Луиза Джейкобсон,
  • Кристин Баранский
  • Синтия Никсон.

В центре сюжета – история Мэриан Брук, 1882 год. Она переезжает из сельской Пенсильвании в Нью-Йорк после смерти самого родного человека – отца. Девушке приходится жить по-своему с ее богатыми тетками. В то же время на Манхэттене происходит социальная революция…

"Позолоченный век" 2022: смотрите трейлер костюмированной драмы

Кроме трейлера, в сети появились первые кадры нового сериала, на которых изображены главные персонажи.


Первые кадры "Позолоченного века" / Фото HBO


Первые кадры "Позолоченного века" / Фото HBO