Авторами проєкту стали Джуліан Феллоуз і Майкл Енглер, які працювали над серіалом "Абатство Даунтон", пррем’єра якого потішить фанатів навесні 2022 року.

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Головні ролі у новому серіалі зіграють:

Луїза Джейкобсон,

Крістін Баранскі

Синтія Ніксон.

У центрі сюжету – історія Меріан Брук, 1882 рік. Вона переїжджає з сільської Пенсільванії до Нью-Йорку після смерті найріднішої людини – батька. Дівчині доводиться жити по-своєму із її багатими тітками. Водночас на Мангеттені відбувається соціальна революція…

Цікаво. У серіалі буде безліч розкішних костюмів та декорацій. Зокрема, у стрічці ми побачимо Ліндгерст, маєток у стилі готики в Террітауні в Нью-Йорку, а також вікторіанські будівлі на Мангеттені.

"Позолочене століття" 2022: дивіться трейлер костюмованої драми

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Окрім трейлеру, в мережі з’явилися перші кадри нового серіалу, на яких зображено головних персонажів.



Перші кадри "Позолоченого століття" / Фото HBO



Перші кадри "Позолоченого століття" / Фото HBO