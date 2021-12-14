Авторами проєкту стали Джуліан Феллоуз і Майкл Енглер, які працювали над серіалом "Абатство Даунтон", пррем’єра якого потішить фанатів навесні 2022 року.

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Головні ролі у новому серіалі зіграють:

  • Луїза Джейкобсон,
  • Крістін Баранскі
  • Синтія Ніксон.

У центрі сюжету – історія Меріан Брук, 1882 рік. Вона переїжджає з сільської Пенсільванії до Нью-Йорку після смерті найріднішої людини – батька. Дівчині доводиться жити по-своєму із її багатими тітками. Водночас на Мангеттені відбувається соціальна революція…

"Позолочене століття" 2022: дивіться трейлер костюмованої драми

Окрім трейлеру, в мережі з’явилися перші кадри нового серіалу, на яких зображено головних персонажів.


Перші кадри "Позолоченого століття" / Фото HBO


Перші кадри "Позолоченого століття" / Фото HBO