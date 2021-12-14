С Синтией Никсон и дочерью Мэрил Стрип: HBO показал трейлер нового сериала "Позолоченный век"

Телеканал HBO представил трейлер новой исторической костюмированной драмы "Позолоченный век" от создателей Аббатства Даунтон". Премьера намечена на 24 января 2022 года.

Авторами проекта стали Джулиан Феллоуз и Майкл Энглер, работавшие над сериалом "Аббатство Даунтон", премьера которого порадует фанатов весной 2022 года.

Читайте также "Друзья" и не только: подборка сериалов, где главные герои испытали удачу в покере и казино

Главные роли в новом сериале сыграют:

Луиза Джейкобсон,

Кристин Баранский

Синтия Никсон.

В центре сюжета – история Мэриан Брук, 1882 год. Она переезжает из сельской Пенсильвании в Нью-Йорк после смерти самого родного человека – отца. Девушке приходится жить по-своему с ее богатыми тетками. В то же время на Манхэттене происходит социальная революция…

. В сериале будет множество роскошных костюмов и декораций. В частности, в ленте мы увидим Линдгерст, имение в стиле готики в Территауне в Нью-Йорке, а также викторианские здания на Манхэттене.

"Позолоченный век" 2022: смотрите трейлер костюмированной драмы

Премьера крутого фильма/сериала уже близко? Чтобы не проводить время в скучном ожидании, можно сыграть в любимую игру на SlotoKing . В онлайн-казино есть десятки видеослотов, несколько видов рулеток, покер, лотереи бинго и кено, которые понравятся даже новичкам.

Кроме трейлера, в сети появились первые кадры нового сериала, на которых изображены главные персонажи.



Первые кадры "Позолоченного века" / Фото HBO



Первые кадры "Позолоченного века" / Фото HBO