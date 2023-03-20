Собственно, лейкемия 75-летнего актера повлияла на написание книги "Я когда-нибудь говорил вам это?" После заключения врачей актер сказал, что именно она дала ему "причину жить". Над мемуарами Нилл работал во время химиотерапии.

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Сэм Нилл признался, что имеет рак крови 3 стадии

Прошел год после установления диагноза. После длительного лечения и потери волос актер находится в стадии ремиссии, но продолжает пить лекарство.

Я не боюсь умереть, но это меня раздражает. Потому что я действительно хотел бы жить еще одно или два десятилетия, понимаете?

– трогательно написал актер.

В интервью The Guardian актер сказал, что узнал о раке (Ангиоиммунобластную Т-клеточную лимфому редкого типа – 24 Канал), когда был в Лос-Анджелесе во время промокампании "Мир Юрского периода 3".

Позже ему сказали, что это "агрессивная" форма рака, и он прошел два типа химиотерапии. Сейчас Нилл живет на ферме в своей родной Новой Зеландии. "Мы построили все эти прекрасные террасы, у нас есть оливковые деревья и кипарисы, и я хочу быть рядом, чтобы увидеть, как все это растет. И у меня есть мои милые маленькие внуки. Я хочу видеть, как они становятся больше. А насчет смерти? Мне все равно", – отметил он.

Сэм Нилл на ферме / Фото The Guardian

Вопреки болезни, актер, похоже, не сбавляет обороты. Вместе с выпуском своих мемуаров "Я когда-нибудь говорил вам это?", Нил работает над новым кинопроектом. В программе для BBC Radio 4 актер сказал, что рак был "происшествием", хотя порой и "темным". "Чего я не хочу, так это перестать жить", – поделился он. – Это было так весело".