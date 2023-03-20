Бывшая жена актера, Деми Мур, на своей странице в инстаграме поделилась трогательным видео, на котором Уиллис задувает свечи. В комментариях подписчики пожелали знаменитости крепкого здоровья и радоваться каждый день, несмотря ни на что.

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Брюсу Уиллису – 68: Деми Мур трогательно поздравила актера с Днем рождения.

С днем рождения, БВ! Очень рады, что поздравили тебя сегодня. Люблю тебя и люблю нашу семью. Спасибо всем за любовь и теплые пожелания – мы все их чувствуем,

– написала Деми Мур.

Рядом с танцующим на видео Брюсом Уиллисом стоит его 34-летняя дочь, которая скоро станет мамой, и жена актриса Эмма Хеминг-Уиллис.

Деми Мур поздравила бывшего мужчину с Днем рождения: смотрите видео

Реакция сети

"Он выглядит гораздо лучше, чем я представлял. Да, я знаю, это, пожалуй, просто хороший момент среди бесчисленных жестоких и пасмурных дней, но я рад, что он и его семья смогли пережить это. Очень рад, что у него прекрасная семья. Даже несмотря на то, что они больше не вместе";

"Обычно, когда человек страдает лобно-височной деменцией, он не помнит о значении задувания свечи. И он сделал это без приказа. Он даже комментировал. Он бесспорно был в сознании и участвовал в происходящем. Я так рад это видеть! С Днем Рождения, Брюс!";

"С Днем Рождения, прекрасный Брюс! Спасибо за все замечательные фильмы на протяжении многих лет. Я был вашим фанатом с первого дня! Люблю и надеюсь увидеть вас на экране в один прекрасный день!";

"Поистине замечательный американец, актер, человек! Большой человек. Желаем Вам и семье всего наилучшего!"

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Эмма Хеминг-Уиллис рассказала, как чувствует себя в День рождения Уиллиса

Сегодня один из тех дней, когда чувствуешь горе и печаль. Но положительная сторона или обратная сторона в том, что мне так посчастливилось чувствовать ваше тепло и любовь, направленные на моего мужа и нашу семью. Я вижу ваши сообщения, ваши истории, которыми вы делитесь, и все, что я могу сказать, это спасибо,

– написала она.

Эмма Хеминг-Виллис поблагодарила фанов за поддержку и поздравление: видео

Что известно о болезни Уиллиса

О болезни Брюса Уиллиса объявила его семья 30 марта 2022 года – эксдружина Деми Мур, все их три дочери и нынешняя возлюбленная Эмма Хеминг-Уиллис. У него диагностировали неизлечимую афазию, влияющую на его когнитивные способности. Именно поэтому Брюс отказался от карьеры.

С 1980-х годов Уиллис был одним из архетипических голливудских титанов боевиков. Именно его роль детектива Джона Макклейна в праздничном триллере "Крепкий орешек" прославила актера как вечно мрачного героя боевиков. Благодаря кассовому успеху и мгновенному статусу классика Макклейн стал звездой франшизы, а Уиллис прославился как типичный циничный и остроумный добрый парень в таких фильмах, как "Армагеддон", "Пятый элемент" и "Город грехов". Иногда он брал на себя роли, которые высмеивали его грубый образ, повторяясь как дерзкий сердцеед в ситкоме "Друзья", а также как Малкольм Кроу в культовом гороре М. Найта Шьямалана "Шестое чувство".