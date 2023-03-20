Колишня дружина актора, Демі Мур, на своїй сторінці в інстаграмі поділилася зворушливим відео, на якому Вілліс задуває свічки. В коментарях підписники побажали знаменитості міцного здоров’я та радіти кожен день, попри все.
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Брюсу Віллісу – 68: Демі Мур зворушливо привітала актора з Днем народження
З днем народження, БВ! Дуже раді, що привітали тебе сьогодні. Люблю тебе та люблю нашу сім'ю. Дякую всім за кохання та теплі побажання – ми всі їх відчуваємо,
– написала Демі Мур.
Поруч з Брюсом Віллісом, який танцює на відео, стоїть його 34-річна донька, яка скоро стане мамою, та дружина акторка Емма Хемінг-Вілліс.
Демі Мур привітала колишнього чоловіка з Днем народження: дивіться відео
Реакція мережі
- "Він виглядає набагато краще, ніж я уявляв. Так, я знаю, це, мабуть, просто гарний момент серед незліченних жорстоких та похмурих днів, але я радий, що він та його родина змогли пережити це. Дуже радий, що має чудову сім'ю. Навіть не зважаючи на те, що вони більше не разом";
- "Зазвичай, коли людина страждає на лобно-скроневу деменцію, вона не пам'ятає про значення задування свічки. І він зробив це без наказу. Він навіть коментував. Він безперечно був у свідомості й брав участь у тому, що відбувається. Я так радий це бачити! З Днем Народження, Брюс!";
- "З Днем Народження, прекрасний Брюс! Дякуємо за всі чудові фільми упродовж багатьох років. Я був вашим фанатом з першого дня! Люблю і сподіваюся побачити вас на екрані в один прекрасний день!";
- "Воістину чудовий американець, актор, людина! Велика людина. Бажаємо Вам та родині всього найкращого!".
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Емма Хемінг-Вілліс розповіла, як почувається у День народження Вілліса
Сьогодні один із тих днів, коли відчуваєш горе та смуток. Але позитивна сторона чи зворотна сторона в тому, що мені так пощастило відчувати ваше тепло та любов, які спрямовані на мого чоловіка та нашу сім'ю. Я бачу ваші повідомлення, ваші історії, якими ви поділяєтеся, і все, що я можу сказати, це спасибі,
– написала вона.
Емма Хемінг-Вілліс подякувала фанам за підтримку і привітання: відео
Що відомо про хворобу Вілліса
Про хворобу Брюса Вілліса оголосила його сім'я 30 березня 2022 року – ексдружина Демі Мур, усі їхні три доньки та теперішня кохана Емма Гемінг-Вілліс. У нього діагностували невиліковну афазію, яка впливає на його когнітивні здібності. Саме через це Брюс відмовився від кар'єри.