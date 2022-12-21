Старша дочка Брюса не одружена, проте зустрічається з музикантом Дереком Річардом Томасом. Радісну звістку вже прокоментувала мати Румер Вілліс – Демі Мур.

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Брюс Вілліс стане дідусем

В інстаграмі Румер Вілліс та Дерека Річарда Томаса з’явилися милі фото з вагітним животиком. А Демі Мур своїм підписникам повідомила, що "вступає в еру гарячої божевільної бабусі" і до допису прикріпила ті ж знімки.

Про майбутню стать зіркова пара не повідомляла.



У Брюса Віліса народиться внук або внучка / Фото з інстаграму Румер Вілліс, колаж 24 каналу

Нагадаємо, нещодавно Брюс Вілліс склав заповіт. Видання Radar написало, що статки знаменитості оцінюються у 250 мільйонів доларів. Їх Брюс Вілліс вирішив поділити між доньками від Демі Мур та сім’єю, з якою живе зараз. Відомо, що Румер, Скаут і Таллула можуть отримати тільки по одному мільйону мільйон доларів. Решта коштів дістануться його дружині Еммі Гемінг та їхнім спільним донькам.

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Що варто знати про Брюса Вілліса та його хворобу

З 1980-х років Вілліс був одним з архетипічних голлівудських титанів бойовиків. Саме його роль детектива Джона Макклейна у святковому трилері "Міцний горішок" прославила актора як вічно похмурого героя бойовиків. Завдяки касовому успіху та миттєвому статусу класика Макклейн став зіркою франшизи, а Вілліс прославився як типовий цинічний та дотепний добрий хлопець у таких фільмах, як "Армагеддон", "П'ятий елемент" та "Місто гріхів". Іноді він брав на себе ролі, які висміювали його грубий образ, повторюючись як зухвалий серцеїд у ситкомі "Друзі", а також як Малкольм Кроу в культовому горорі М. Найта Шьямалана "Шосте почуття".

Про хворобу Брюса Вілліса 30 березня оголосила його сім'я – ексдружина Демі Мур, усі їхні три доньки та теперішня кохана Емма Гемінг-Вілліс. У нього діагностували невиліковну афазію, яка впливає на його когнітивні здібності. Саме через Брюс відмовився від кар'єри.