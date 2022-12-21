Старшая дочь Брюса не замужем, однако встречается с музыкантом Дереком Ричардом Томасом. Радостное известие уже прокомментировала мать Румер Уиллис – Деми Мур.

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Брюс Уиллис станет дедушкой

В инстаграме Румер Уиллис и Дерека Ричарда Томаса появились милые фото с беременным животиком. А Деми Мур своим подписчикам сообщила, что "вступает в эру горячей сумасшедшей бабушки" и к сообщению прикрепила те же снимки.

О будущем полу звездная пара не сообщала.



У Брюса Уиллиса родится внук или внучка / Фото из инстаграма Румер Уиллис, коллаж 24 канала

Напомним, недавно Брюс Уиллис составил завещание. Издание Radar написало, что состояние знаменитости оценивается в 250 миллионов долларов. Их Брюс Уиллис решил поделить между дочерьми от Деми Мур и семьей, с которой живет сейчас. Известно, что Румер, Скаут и Таллула могут получить только по одному миллиону миллионов долларов. Остальные средства достанутся его жене Эмми Хеминг и их общим дочерям.

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Что следует знать о Брюсе Уиллисе и его болезни

С 1980-х годов Уиллис был одним из архетипических голливудских титанов боевиков. Именно его роль детектива Джона Макклейна в праздничном триллере "Крепкий орешек" прославила актера как вечно мрачного героя боевиков. Благодаря кассовому успеху и мгновенному статусу классика Макклейн стал звездой франшизы, а Уиллис прославился как типичный циничный и остроумный добрый парень в таких фильмах, как "Армагеддон", "Пятый элемент" и "Город грехов". Иногда он брал на себя роли, которые высмеивали его грубый образ, повторяясь как дерзкий сердцеед в ситкоме "Друзья", а также как Малкольм Кроу в культовом гороре М. Найта Шьямалана "Шестое чувство".

О болезни Брюса Уиллиса 30 марта объявила его семья – эксдружина Деми Мур, все их три дочери и нынешняя возлюбленная Эмма Геминг-Уиллис. У него диагностировали неизлечимую афазию, влияющую на его когнитивные способности. Именно из-за Брюса отказался от карьеры.