Одною з перших помітних робіт оскароносного актора стала роль тинейджера Девіда в драмі "Шкільні зв'язки" про простого хлопця єврейського походження. Пізніше зіграв у картинах "Порожні голови", "Блиск слави", "Джордж з джунглів" – юний Фрейзер погоджувався грати всюди, куди його запрошували. В кіно в нього склався імідж наївного хлопака з ефектною фактурою.

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Його статус піднявся після зйомок в драмі "Боги й монстри" Білла Кондона, де партнерами молодого актора стали відомі зірки Ієн МакКеллен і Лінн Редґрейв. А потім в житті актора трапилась "Мумія". Насправді усі розуміли, що це кіно сподобається глядачам, але ні режисер Стівен Соммерс, ні навіть продюсери й не думали, що успіх буде таким шаленим! Про 10 найкращих ролей Брендана Фрейзера – читайте далі.

10 найкращих ролей Брендана Фрейзера

"Порожні голови", 1994 рік

Почнемо з одного з найкумедніших фільмів Брендана Фрейзера – "Порожні голови". Це досить цікава комедія з кумедними персонажами та унікальною історією. У головних ролях Адам Сендлер, Стів Бушемі, Брендан Фрейзер та Кріс Фарлі. У цього фільму, напевно, чимало відданих шанувальників у цьому світі.

"Порожні голови": дивіться трейлер

"Заморожений каліфорнієць", 1992 рік

Вперше і не востаннє Брендан Фрейзер грає мультяшного троглодита в "Заморожений каліфорнієць". Двоє старшокласників намагаються викопати басейн на своєму задньому дворі й зрештою знаходять печерну людину, яка замерзла в льоду. Потім вони дають йому ім'я та приймають його як свого власного, привертаючи багато уваги однолітків. Найкращий момент цього фільму — це Брендан Фрейзер у ролі печерної людини Лінка та Полі Шор у своїй типовій манері.

"Заморожений каліфорнієць": Дивіться трейлер фільму

Джордж із джунглів, 1997 рік

Через п'ять років після "Замороженого каліфорнійця" виходить "Джордж із джунглів": безглузда, але дотепна комедія, яка представила Фрейзера широкій авдиторії. Вихований горилами в джунглях, Джордж – незграбний Тарзан, який врізається в безліч дерев і закохується в мандрівну мандрівницю з Сан-Франциско. Завдяки цьому фільму Джордж миттєво став іконою для молодшої аудиторії.

"Джордж із джунглів": дивіться трейлер

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"Боги та монстри", 1998 рік

На зміну комедійному жанру приходять "Боги і монстри", розповідь із життя в кіно про останні дні Джеймса Вейла, режисера "Франкенштейна" (1931 рік), та його звички. Ієн Маккеллен демонструє блискучу роботу, яка допомагла підвищити продуктивність Фрейзера. Фрейзер непогано справляється з роллю злого та трохи гомофобного Клейтона Буна, колишнього військового ландшафтного дизайнера компанії Whale. Фрейзер дивує гарною драматичною грою, але йому все ще не вистачає того аспекту автентичності, який він привносить до інших фільмів.

"Боги і монстри": дивіться трейлер фільму

6. "Засліплений бажаннями", 2000 рік

Повернувшись до однієї зі своїх найзручніших комедійних ролей, Фрейзер танцює з дияволом у стрічці "Засліплений бажаннями". Соціально незграбному офісному службовцю Елліоту, якого зіграв Брендан Фрейзер, надається шанс втілити свої мрії в життя за певну ціну: віддати свою душу дияволу (Елізабет Херлі). Зрештою він витрачає свій час на владу, багатство, чутливість та інтелект. Фрейзер у ньому зробив чудову роботу.

"Засліплений бажаннями": дивіться трейлер фільму

"Шкільні зв'язки", 1992 рік

У своїй, ймовірно, найкращій драматичній ролі Брендан Фрейзер грає єврейського учня на ім'я Девід Грін у престижній підготовчій середній школі, пронизаній антисемітською дискримінацією. Родом із суворішого району, ніж його нові однокласники, Грін зарекомендував себе як крутий і талановитий. Акторська гра Фрейзера в "Шкільних зв'язках" вражає. У нього також представлені молоді Метт Деймон, Бен Аффлек та Кріс О'Доннелл.

"Шкільні зв'язки": дивіться трейлер онлайн

"Мумія повертається", 2001 рік

Брендан Фрейзер знову зіграє саму фрейзерівську роль у своїй кар'єрі у ролі Ріка О'Коннелла у фільмі "Мумія повертається". Хоча цей сиквел, звичайно, не був такий популярний, як перший, він, як і раніше, є гостросюжетною комедією, яка так полюбилася глядачам.

"Мумія повертається": дивіться трейлер фільму

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"Тихий американець", 2002 рік

У найсучаснішому фільмі у цьому списку Брендан Фрейзер демонструє свою найкращу гру в ролі Олдена Пайла. Емігранти Томас Фаулер (Майкл Кейн) і Олден Пайл, дія яких відбувається в Сайгоні під час війни у В'єтнамі, перебувають там з власних причин, але зрештою сумують за однією і тією ж чарівною жінкою. Хоча сюжет трохи заплутаний. Однак, ці двоє грають один з одним набагато краще, ніж можна було б очікувати. У простій казці про двох мандрівних джентльменів все не так, як здається.

"Тихий американець": дивіться трейлер фільму

"Вибух із минулого", 1999 рік

У жартівливій душевній комедії Брендан Фрейзер підкорює серця всіх, зігравши щиро милого Адама Вебера. За сюжетом, сім'я Вебер проводить 35 років під землею у своєму бомбосховищі. Оскільки все життя Адама пройшло під землею, він багато чому навчився завдяки своєму розумному батькові Кальвіну. Це додає сміху кожній ситуації.

"Вибух з минулого": дивіться трейлер

"Мумія", 1999 рік

Нескінченно цікава, захоплива "Мумія", безумовно, найкращий фільм Брендана Фрейзера всіх часів. Той, який приніс Фрейзеру справжню славу. У цьому фільмі безперечно є банальні моменти 1990-х, але він чудово передає атмосферу стрічки глядачам. Справжні шанувальники Фрейзера переглядають цей фільм ще раз і ще раз. Фрейзер – ідеальний герой бойовиків: чарівний, кумедний, небезпечний і особливо крутий.

"Мумія": дивіться трейлер фільму