Победил рак, но погиб от другого: стало известно, почему умер звезда "Парка Юрского периода" Сэм Нил

Известный новозеландский 78-летний актер Сэм Нилл скончался 13 июля в Сиднее. Его семья назвала эту утрату внезапной и неожиданной, особенно с учетом того, что незадолго до этого актер успешно победил рак крови.

В интервью газете New Zealand Herald близкие и коллеги звезды раскрыли истинную причину смерти Сэма Нилла. Ею стала тяжелая пневмония, с которой изможденный болезнью организм просто не смог справиться.

Причина смерти Сэма Нилла – звезды "Парка Юрского периода"

Многократные курсы химиотерапии и иммунотерапии помогли Сэму победить рак. Однако лечение катастрофически подорвало его иммунную систему. Бывшая возлюбленная актера, политический обозреватель Лора Тингл, рассказала, что последние несколько недель жизни Сэм был очень болен, а его организм оказался полностью обессиленным.

Он не смог преодолеть это новое испытание,

– добавила она.

Для справки! Хотя для большинства зрителей Сэм навсегда останется доктором Аланом Грантом из "Парка Юрского периода", карьера Нилла длилась более полувека. Он снялся в фильмах "Пианино", "Охота за "Красным октябрем"", "Омен 3", а также в сериалах "Острые козырьки" и "Тюдоры".

В то же время подруга актера и партнерша по комедии "Охота на дикарей" Рима Те Виата отметила, что Нилла чрезвычайно раздражал и огорчал такой поворот событий.

Она даже вспомнила слова актера: "О Боже! Я же только что победил рак, а теперь у меня пневмония. Что дальше?".

Несмотря на разочарование из-за коварной болезни, актер совсем не боялся смерти и ушел из жизни с достоинством, окруженный теплом своей семьи.

Рима Те Виата о причине смерти Сэма Нилла: смотрите видео онлайн

Отметим, что на днях также скончался Питер Ван Норден, сыгравший в фильме "Полицейская академия".