В інтерв'ю для New Zealand Herald близькі та колеги зірки розкрили справжню причину смерті Сема Нілла. Нею стала важка пневмонія, з якою виснажений хворобою організм просто не зміг упоратися.

Причина смерті Сема Нілла – зірки "Парку Юрського періоду"

Багаторазові курси хімієтерапії та імунотерапії допомогли Сему подолати онкологію. Однак лікування катастрофічно підірвало його імунну систему. Колишня кохана актора, політична оглядачка Лора Тінгл, розповіла, що останні кілька тижнів життя Сем був дуже хворим, а його організм виявився повністю знесиленим.

Він не зміг подолати це нове випробування,

– додала вона.

Для довідки! Хоч для більшості глядачів Сем назавжди залишиться доктором Аланом Ґрантом із "Парку Юрського періоду", кар'єра Нілла тривала понад пів століття. Він зіграв у стрічках "Піаніно", "Полювання за "Червоним Жовтнем"", "Омен 3", а також серіалах "Гострі картузи" і "Тюдори".

Водночас подруга актора та партнерка по комедії "Полювання на дикунів" Ріма Те Віата зазначила, що Нілла надзвичайно дратував і засмучував такий поворот подій.

Вона навіть пригадала слова актора: "О Боже! Я ж щойно подолав рак, а тепер у мене пневмонія. Що далі?".

Попри розчарування через підступну хворобу, актор зовсім не боявся смерті та пішов із життя з гідністю, оточений теплом своєї родини.

Ріма Те Віата про причину смерті Сема Нілла: дивіться відео онлайн

Зауважимо, що днями також помер Пітер Ван Норден, який зіграв у фільмі "Поліцейська Академія".