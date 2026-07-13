Як пише variety, про смерть Сема Нілла повідомила його родина. Актор пішов із життя 13 липня в Сіднеї. За словами близьких, це сталося раптово й несподівано. Водночас вони наголосили, що на момент смерті Нілл перебував у ремісії після боротьби з рідкісною формою раку крові.

Кар’єра Сема Ніла



Помер Сем Ніл Фото Jeff Vespa/WireImage



Хоч для більшості глядачів він назавжди залишиться доктором Аланом Ґрантом із "Парку Юрського періоду", кар'єра Нілла тривала понад пів століття. Він зіграв у стрічках "Піаніно", "Полювання за "Червоним Жовтнем", "Омен 3", а також серіалах "Гострі картузи" і "Тюдори".

Цікаво, що свого часу саме Сем Нілл обійшов Гаррісона Форда у боротьбі за роль палеонтолога Алана Ґранта. І, будемо чесними, сьогодні вже складно уявити когось іншого в крислатому капелюсі, який із незворушним виглядом пояснює, чому від тиранозавра краще не сперечатися.

Особисте життя Сема Ніла

Після зйомок актор не поспішав у світські хроніки. Він займався виноробством на власній виноробні в Новій Зеландії, підтримував природоохоронні ініціативи та у 2023 році випустив автобіографію, яку написав після того, як дізнався про свій діагноз.

У Сема Нілла залишилися син Тім, донька Єлена та шестеро онуків.

Нагадаємо, що днями помер Пітер Ван Норден, що зіграв у фільмі "Поліцейська Академія".



