45-летний французский актер, награжденный "Золотым глобусом", был отстранен от съемок его третьей режиссерской работы "Клянусь".

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Актера фильма "Анатомия падения" обвиняют в изнасиловании

Вероятный случай сексуального насилия произошел 1 июля во время периода съемок после вечеринки, которая состоялась в квартире с участием актеров и съемочной группы. Один из съемочной группы остался на ночь в квартире, где проходила вечеринка, из-за алкогольного опьянения. Он утверждал, что Сэмюэль Тэйс его изнасиловал рано утром, в то время как режиссер пытается доказать, что это произошло с согласия.

Продюсер фильма "Клянусь" Кэролайн Бонмаршан рассказала, что после получения информации о предполагаемом инциденте она обратилась к внешней организации для проведения внутреннего расследования среди актеров и съемочной группы. В ходе активного расследования Бонмаршан устраивала совещания с целью нахождения мер предосторожности.

Одним из найденных решений было физическое отсутствие Тейса на площадке, обеспечив ему возможность удаленной работы. Утром, перед началом съемок, они проводили совещания, а Тейс работал в другой комнате, общаясь с актерами и съемочной группой через мониторы.

После окончания съемок пострадавший подал в суд на Тейса. Впрочем, адвокат актера отметила следующее.

Не было никаких элементов, которые бы квалифицировали произошедшее как сексуальное насилие,

– прокомментировала Дозе.

Поэтому расследование продолжается.

Сэмюэль Тейс – актер фильма "Анатомия падения"

Криминальный драматический триллер "Анатомия падения" – новая творческая работа французского режиссера и сценаристки Жюстин Трие. Премьера фильма состоялась на 76-м Каннском кинофестивале, где он получил Золотую пальмовую ветвь и награду за лучшую игру собаки. Кроме того, лента получила по меньшей мере семь призов на разных международных кинофестивалях.

В фильме говорится об известной писательнице Сандре, которая оказалась под обвинением в убийстве своего мужа. Главным свидетелем трагедии является их 11-летний отпрыск. Мальчик, потерявший зрение несколько лет назад, говорит о том, что его родители часто конфликтовали.

В зале суда изучают каждую версию событий, сосредотачиваясь на каждом слове и выстраивая стратегии и пытаясь вызвать эмоции. Роль Сандры в смерти мужчины вызывает всеобщий интерес, анализируют каждый аспект того, как именно он выпал из окна – его толкнули, или он решил выпрыгнуть?

"Анатомия падения": смотрите онлайн трейлер фильма