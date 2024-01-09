45-річного французького актора, нагородженого "Золотим глобусом", відсторонили від зйомок його третьої режисерської роботи "Клянуся".

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Актора фільму "Анатомія падіння" обвинувачують у зґвалтуванні

Імовірний випадок сексуального насильства трапився 1 липня під час періоду зйомок, після вечірки, яка відбулася в квартирі з участю акторів і знімальної групи. Один зі знімальної групи залишився на ніч у квартирі, де проходила вечірка, через алкогольне сп'яніння. Він стверджував, що Семюель Тейс його зґвалтував рано вранці, тоді як режисер намагається довести, що це відбулося за згодою.

Продюсер фільму "Клянуся" Керолайн Бонмаршан розповіла, що після отримання інформації про ймовірний інцидент вона звернулася до зовнішньої організації для проведення внутрішнього розслідування серед акторів і знімальної групи. Під час активного розслідування Бонмаршан влаштовувала наради з метою знаходження запобіжних заходів.

Одним зі знайдених рішень була фізична відсутність Тейса на майданчику, забезпечивши йому можливість віддаленої роботи. Вранці перед початком зйомок вони проводили наради, а Тейс працював в іншій кімнаті, спілкуючись з акторами та знімальною групою через монітори.

Після закінчення зйомок постраждалий таки подав в суд на Тейса. Утім, адвокатка актора зазначила наступне.

Не було жодних елементів, які б кваліфікували те, що сталося, як сексуальне насильство,

– прокоментувала Дозе.

Тому розслідування триває.

Семюель Тейс – актор фільму "Анатомія падіння"

Кримінальний драматичний трилер "Анатомія падіння" є новою творчою роботою французької режисерки та сценаристки Жюстін Тріє. Прем'єра фільму відбулася на 76-му Канському кінофестивалі, де він отримав Золоту пальмову гілку та нагороду за кращу гру собаки. Крім того, стрічка здобула принаймні сім призів на різних міжнародних кінофестивалях.

У фільмі йдеться про відому письменницю Сандру, яка опинилася під обвинуваченням у вбивстві свого чоловіка. Головним свідком трагедії є їхній 11-річний син. Хлопчик, який втратив зір кілька років тому, свідчить про те, що його батьки часто конфліктували.

У залі суду вивчають кожну версію подій, зосереджуючись на кожному слові та вибудовуючи стратегії і намагаючись викликати емоції. Роль Сандри у смерті чоловіка викликає загальний інтерес, аналізують кожен аспект того, як саме він випав з вікна – його штовхнули, чи він вирішив вистрибнути?

"Анатомія падіння": дивіться онлайн трейлер фільму