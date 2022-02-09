Сюжетные дыры и зрелищная картинка: удалось ли Гильермо дель Торо адаптировать "Аллею ужаса"

20 января в украинский прокат вышел нуарный триллер "Аллея ужаса" от оскароносного Гильермо дель Торо. Мексиканский режиссер решил адаптировать одноименный роман Уильяма Линдсея Грешема, а не делать ремейк первой экранизации 1947 года от Эдмунда Гулдинга.

Однако удалось ли дель Торо передать образы, мотивы и намерения книжных персонажей в своей ленте? Вследствие сюжетной дыры и довольно большого хронометража (150 минут) ответить на этот вопрос утвердительно не удается.

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В материале присутствуют спойлеры для тех, кто еще не смотрел фильм и не читал первоисточник. В 2020 году в издательстве BookChef вышла книга "Аллея ужаса" на украинском языке.

В книге "Аллея ужаса" существенную роль играют карты Таро, предупреждающие Стэна Карлайла (Брэдли Купер) о возможных последствиях его действий. Не удивительно, что сам роман состоит из 22 козырных карт – "Старших арканов", которые олицетворяют отдельные разделы произведения.

О чем фильм "Аллея ужаса" Кинолента является адаптацией одноименного романа 1946 года американского писателя Уильяма Линдсея Грешема. Сюжет книги построен на истории становления Стэна Карлайла от сотрудника бродячего цирка до "медиума-проповедника". Желание получить от жизни больше склоняет героя к страшным поступкам, которые в результате приводят к краху его карьеры и моральному упадку.

В фильме дель Торо "менталист" Зина Крумбейн (Тони Коллетт-Галафасси) предупреждает Стэна об опасности – во время гадания ей выпадает карта "Повешенный" (интересно, что именно так называется последняя глава книги). Однако он не прислушивается к ее совету. Как оказывается позже, эта карта станет судьбоносной для главного героя.

Картина дель Торо является адаптацией романа Уильяма Линдсея Грешема "Аллея ужаса" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Фильм Эдмунда Гулдингазаканчивается более оптимистично, чем новая адаптация дель Торо. В финале ленты главный герой Стэн Карлайл воссоединяется с циркачкой и бывшей ассистенткой Молли Кэхилл. Последняя прощает его. Лента дель Торо, как и большинство фильмов мексиканского режиссера, наоборот содержит много жутких моментов. Из-за этого кинокартина и получила рейтинг R (18+).

В киноленте полностью не раскрывается взаимодействие Зины и Стэна, которые в книге какое-то время были любовниками (об этом в фильме – ни слова). Именно Зина в конце истории заботится об уже бывшего "менталисте" и "медиуме".

Несмотря на большой хронометраж мотивы большинства персонажей даже после просмотра ленты остаются неизвестными. Например, для чего психолог Лилит Риттер (Кейт Бланшетт) манипулировала своими пациентами и как она связана с богачом Эзрой Гриндлом (Ричард Дженкинс), одной из жертв проповедника.

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В романе Грешем описывает психолога Лилит Риттер как женщину с "эльфийским лицом и решительным взглядом". Кейт Бланшетт известна своей ролью эльфийской колдуньи Галадриэль во "Властелине колец".



На фото изображены герои "Аллеи ужаса" – Стэн Карлайл и Молли Кэхилл / Фото Searchlight Pictures

В фильме дель Торо не хватает флешбэков, которые бы объясняли, почему герои ведут себя именно так, а не иначе. Как с помощью зубной щетки циркачка Молли Кэхилл (Руни Мара) искала себе мужа и при чем тут ее отец? На какой бесчестный поступок ее хотел толкнуть Стэн и удалось ли Молли в конце концов обрести счастье?

В фильме мексиканского режиссера не раскрываются и "секреты" карнавального аттракциона под названием "Шут". Его главная звезда, падший пьяница, якобы откусывает головы цыплятам и змеям только для того, чтобы получить необходимую ему выпивку. Однако на самом деле это зрелищное шоу – только фокус, раскрыть суть которого смогут только знакомые с первоисточником люди.



Психолог Лилит Риттер умело манипулирует своим пациентом – Стэном Карлайлом / Фото –Searchlight Pictures

Стэн не вызывает сочувствия даже в конце ленты. Однако в романе Грешема к нему испытываешь большую неприязнь, чем в киноадаптации. "Долгое время я опасался, что меня обвинят в убийстве, но все обошлось", – вспоминает Карлайл о своих переживаниях после случайного убийства Пита Крумбейна – ассистента и мужа "менталиста" Зины.

Личный и социальные страхи – ключевые конфликты произведения, ведь действие романа происходит на фоне событий Второй мировой войны. "Этот крошечный фриц, похожий на Чаплина, захватил Польшу", – говорит обладатель аттракциона "Шут" Клем Хотли (Уиллем Дефо) во время разговора со Стэном.

В фильме "Аллея ужаса" Джада Колагранде, жена Виллема Дефо, играет "женщину-паука" на карнавале. Виллем Дефо наиболее известен своей ролью Зеленого Гоблина в серии фильмов о Человеке-пауке.

Алкогольная и наркотическая зависимости идут бок о бок со страхом в киноленте дель Торо. Страх в совокупности с водкой и опиумом превращает обычных людей и "шутов" – уродов.

"Вспомнить вещи, которых боится большинство людей, и ударить их прямо туда, откуда они происходят. Здоровье, богатство, любовь. И путешествия, и успех. Они все боятся болезней, нищеты, скуки, неудач. Страх – это ключ к человеческой сущности" Уильям Линдсей Грешем, автор романа "Аллея ужасов"

Несмотря на ряд недостатков у фильма дель Торо есть и немало преимуществ. "Аллея ужаса" завораживает своими визуальными решениями – постановкой света и операторской работой. От "картинки" трудно отвести взгляд несмотря на медленное развитие событий в первой части ленты.

А выбор костюмов еще больше погружает в атмосферу Штатов 1930 – 1940 годов. Кстати, дизайн костюмов разрабатывал Луис Секейра, который в 2018 году получил премию Оскар за лучшие костюмы в драме дель Торо "Форма воды".



Несмотря на большой хронометраж мотивы большинства персонажей даже после просмотра ленты остаются неизвестными / Фото – Searchlight Pictures

В этом году "Аллея ужаса" номинируется на получение Оскара в следующих номинациях:

"Лучший фильм";

"Лучшая операторская работа";

"Лучшая работа художника-постановщика";

"Лучший дизайн костюмов".

Кто такой Уильям Линдсей Грешем?

Уильям Линдсей Грешем – американский писатель и автор научной литературы;

Будущий мастер слова родился в американском Балтиморе;

В 1926 году он окончил бруклинскую среднюю школу Эразма Холла;

Грешем прошел путь он марксизма к психоанализу, христианству, группе Анонимных Алкоголиков и дзен буддизму секты Ринзай, чтобы избавиться от внутренних демонов;

Вторая из трех его жен, поэтесса Джой Дэвидман, оставила его в 1953-м ради британского писателя Клайва С. Льюиса – автора фэнтезийного цикла "Хроники Нарнии";

14 сентября 1962 года Грешем в 53-летнем возрасте покончил жизнь самоубийством с помощью таблеток снотворного.

В 2018-м драматическая лентапобедила сразу в четырех номинациях премии Оскар – "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший саундтрек" и "Лучшее художественное оформление". Режиссером ленты выступил

Официальный украинский трейлер фильма "Аллея ужаса": смотрите видео